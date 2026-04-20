大人になってからは減ってきているようにも感じるものの、それでもなお人生のなかで"出会い"の経験は尽きないもの。その中には、「あの人に出会っていなかったら今の自分はない」と思えるような存在もあれば、「第一印象は最悪だった」と感じた相手もいるはず。

今回は、マイナビニュース会員300人を対象に2026年4月8日に実施した、出会えてよかった人に関するアンケートの結果を紹介する。

これまでに出会えてよかったと思う人が「いる」と回答した人は76%

これまでに「出会えてよかった」と思う人がいるかどうか尋ねたところ、「いる」と回答した人が76%、「いない」と回答した人が24%と、7割以上が印象に残る良い出会いをしていることが分かった。

"第一印象が最悪な出会い"の経験

半数以上が"第一印象が最悪な出会い"を経験したことが「ある」と回答

また、「第一印象が最悪な出会い」の経験有無について問うと、52%が第一印象が最悪な出会いをしたことが「ある」と回答した。

第一印象は最悪だったが今では良い関係に

第一印象が最悪な出会いの経験がある人に対し、具体的にどのような出会いをして、今どのような関係なのかを尋ねると、下記のような回答が寄せられた。

大学の時の同級生。見た目がヤンキーで一番苦手なタイプだったが、話しているうちに大親友になった(60代/男性/奈良県/技能工・運輸・設備関連)



義理の姉。冷静で冷たい人だと思っていましたが私が大病をした時、「こちらからもっと仲良くなれるよう接してこなくてごめんね｣と言われ、私の話をずっと聞いてくれました。本当は心の優しい情の深い方なのだと思いました。今では少しだけ距離が近づきました(50代/女性/埼玉県/その他・専業主婦等)



不遜な態度だった恩師(30代/男性/東京都/販売・サービス関連)



仕事で出会った人。とてもキツイ印象があり話しかけるのが怖かったが、勇気を持って話してみると物凄く気が合った。今では親友(40代/女性/神奈川県/その他技術職)



仕事で関わった友達で初対面で私は忙しさから無愛想な態度をとってしまい、まさかの友達の友達でした。そしてその友達が「全然怖くない優しい子だよ」と間を取り持ってくれ、今では3人で女子会をしています(40代/女性/長崎県/その他・専業主婦等)



どうしてもソリが合わない先輩がいて毎日の業務が苦痛でしたが、それに対応していった結果、今では大切な経験だったと思えます(50代/女性/埼玉県/IT関連技術職)



レストランでウェイターをしていた人。提供時ハンバーグが鉄板から私に飛んできた。次の週にコンビニで偶然会い再度謝られた。その後なぜか友人に。今でも友人です(40代/女性/滋賀県/営業関連)

第一印象は最悪でも、そこからのギャップで今では良い関係を築いている人が多かった。

一方で、下記のように今の関係は不明だが初対面のインパクトが強い人との出会いについてのエピソードも寄せられた。

職場の上司。いつも上から目線でものを言う人で、言い方がとてもきつく、全身ブランド物で派手な服装でツッコミどころがなかった(50代/女性/東京都/事務・企画・経営関連)



バイトの新人が会ったその日に金を借りようとしてきた(50代/男性/大阪府/販売・サービス関連)



仕事の上司｡ワンマンで、感情的に思ったことを全て口にする人だが、プライベートで偶然会った時には優しい人だった(60代/女性/京都府/その他・専業主婦等)

第一印象だけでは分からない相手の一面が、関係を大きく変えることもある。だからこそ、何気ない出会いや少し苦手意識がある存在を、そのままにせず向き合ってみることで、思いがけないつながりが生まれるかもしれない。

あのときの出会いが、後から振り返ったときに「出会えてよかった」と思えるものになる可能性もあるだろう。

出会えてよかった人に関するアンケート

調査時期: 2026年4月8日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート