本記事では、大人が習い事を辞める際のメールの例文を、失礼にならない伝え方や理由の書き方のポイントをわかりやすく解説します。コピペで使える例文も紹介しているので、スムーズに退会の連絡をしたい方はぜひ参考にしてください。

大人が習い事を辞めるときに送るメールの例文【基本】

習い事を辞めるときは、以下のメール例文を参考にしましょう。

○○様 いつも大変お世話になっております。 ○曜日の○○に通わせていただいている(自分の氏名)です。 突然のご連絡で大変申し訳ございませんが、 この度、(辞める理由)により○月末で退会させていただきたく、ご連絡を差し上げました。 また、このような形でのご報告となり、心よりお詫び申し上げます。 先生には○年間ご指導いただいたおかげで○○ができるようになるまで上達し、大変感謝しております。 本当にありがとうございました。 最後のレッスンは○月○日を予定しております。 最終日まで一生懸命頑張りたいと思いますので、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。 先生のご健康と、今後の益々のご活躍をお祈り申し上げます。 (自分の氏名)

大人が円満に習い事を辞めるメールを書くためのポイント

大人が習い事を辞めるときのメールには、いくつかのポイントがあります。突然辞めてしまって先生や生徒に誤解や心配を招かないよう、辞める理由やこれまでの感謝をしっかりと伝えることでよい締めくくりができるでしょう。

丁寧なあいさつと言葉遣いを心がける

メールを送る際には、最初から最後まで丁寧な言葉遣いを心がけましょう。冒頭では「お世話になっております」や、「こんにちは」といった挨拶言葉から始め、相手に敬意を払うことが大切です。また、感謝の気持ちは「お世話になりました」「ありがとうございました」などしっかりと伝えるようにしましょう。

辞める日付を正確に記載する

習い事を辞める際には、辞める日付を明確に伝えることが重要です。「〇月〇日をもって退会させていただきます」など、具体的な日時を示しましょう。一方的な押しつけではなく、受け手側がスケジュールを調整しやすくなるよう配慮することで、双方に無駄のないやり取りができます。なるべく早めに連絡して、退会の手続きをスムーズに行えるようにしましょう。

簡潔に辞める理由を述べる

辞める理由はさまざまですが、お世話になった先生には簡潔に述べることが大切です。個人の事情を過度に詳しく説明する必要はありませんが、理解を得られるような表現を工夫する必要があります。

直接的な理由を述べることが難しい場合には、「個人的な事情により」といった表現を用いて、誠意を持って告げることが大切です。

習い事の思い出やお世話になったできごと

これまでの貴重な経験や、先生やクラスメートとの楽しい思い出について触れてみましょう。相手に対する尊敬と感謝をメールの中で表現すれば、形式的に思われがちなメールに温かみを加えることができます。過去の出来事を振り返りつつ、相手への感謝の思いをしっかり伝えてみてください。

先生への感謝

最後に、これまでお世話になった先生への感謝をしっかりと伝えましょう。「ご指導のおかげで多くのことを学べました」と感謝を示して、自分がどのように成長できたのかや、今後その学びをどう活かしていきたいかまで触れると、より気持ちが伝わります。また、具体的なエピソードを一言添えると、より印象的なメッセージに。

メールに書きやすい! 大人が習い事を辞めるときに使いやすい理由

メールに書きやすい! 大人が習い事を辞めるときに使いやすい理由

習い事を辞める際には、適切な理由を伝えることが重要です。ここでは、大人が習い事を辞める際の具体的な理由とその例文を紹介します。

家庭の事情

家庭の事情により習い事を続けることが難しくなった場合は、正直に家庭の状況について説明すると理解を得られやすいでしょう。もし具体的な状況が説明できないときは、「家庭の事情」という一言をしっかり伝えるだけでも問題ありません。

仕事が忙しくなった

仕事が忙しくなり習い事を続けられない場合は、「仕事が急に忙しくなり、今後継続的に参加することが難しくなりました」など、仕事状況の変化を具体的に伝えることで、相手を不快にすることなく理解を得られることができます。

引っ越し

引っ越しは習い事の継続が難しくなる代表的なきっかけの一つです。「この度引っ越しをするため、これまでと同様に通うことが難しくなりました」と述べることで、相手も納得するはずです。

健康上の問題

健康上の問題が発生したときは、無理をせず体のことを第一に優先しなければなりません。「体調を崩しがちで、医師からも休養を勧められております。まずは回復に専念するため、しばらく安静にすることとなりました」など、体調を優先した判断であることをしっかりと伝えましょう。

一身上の都合により

具体的な理由を詳しく伝えたくない場合や、さまざまな事情が重なっている場合には、「一身上の都合により」と伝えるのが一般的です。「一身上の都合により、今後継続して通うことが難しくなりました」などと簡潔に伝えることで、相手に失礼な印象を与えずに辞める意思を伝えることができます。無理に詳しい理由を説明する必要はなく、この一言だけでも十分に配慮のある表現といえるでしょう。

大人が習い事を辞めるメールを送る前の注意点

習い事を辞める前にはいろいろな準備が必要です

大人が習い事を辞める際は、単にメールを送るだけではなく、周囲に対する配慮が重要です。辞める際に注意するべき点を詳しく説明します。

辞める準備をしっかり整えておく

習い事を辞める決断をしたら、その理由をしっかり整理して自分にあった言葉で相手に説明できるよう準備しましょう。万が一、未解決の問題や未払いの授業料などがあれば、それらをクリアにしてから辞めるとスムーズです。

辞める際の話し合いを円滑に進めることで、相手にも理解してもらいやすくなります。まずは準備を整えることから始めてみてください。

極力早めに連絡する

辞めることが決まったら、できるだけ早めにその意向を伝えることが重要です。これにより、相手が次の準備をする時間を確保できます。特に、人数制限や予約制度がある習い事の場合、遅延によって他の人に影響を及ぼす可能性があります。後回しにせず早めに連絡すれば、関係が良好なまま円滑に辞めることができます。

できれば口頭や電話で伝える

習い事を辞める際の連絡方法はメールよりも、できれば口頭や電話での連絡が望ましいです。直接顔を合わせて話すことで、相手のリアクションを確認しながら誠意をもって説明できるので、誤解を招く恐れを避けやすくなります。もしも直接会うことが難しい場合には、電話を活用するのも一つの方法です。

大人が習い事を辞めるときのメールは丁寧に

習い事を辞めるときは礼儀正しいメールを作成しましょう

習い事を辞める際のメールは、礼儀を忘れず必要な情報をしっかりと書くことを心掛けましょう。重要なのは、相手に不快感を与えない言葉遣いです。メールを送る際には、まず感謝の意をしっかり伝え、敬意を持った言葉や態度で接することで、相手の理解を得やすくなります。

紹介した具体的な例文を参考にしながら適切なメールを作成して、円満に習い事を辞めましょう。