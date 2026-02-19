病院でお世話になった主治医の先生に、感謝の気持ちを伝えたいと考えている方は多いはず。しかし、どんな言葉を選べばいいのか迷うこともあるでしょう。そこで本記事では、主治医へのお礼の手紙に使える例文や、書く際の注意点などを紹介します。

主治医へのお礼の手紙の書き方の基本

まず、お礼の手紙を書くにあたっておさえておきたいポイントを解説します。

手紙の構成

手紙は以下のような構成を意識すると書きやすくなります。

①頭語

②時候の挨拶

③感謝の気持ち

④現在の様子

⑤結びの挨拶

⑥結語

長さは便箋1〜2枚程度が一般的です。シンプルで心のこもった表現を心がけましょう。

メールでもOK?

感謝の気持ちを丁寧に伝えたいのであれば、手書きの手紙が最もおすすめです。特に、長期間にわたりお世話になった場合や、入院治療後の感謝を伝えるのにふさわしいでしょう。

一方、最近ではメールも一つの手段として受け入れられています。特に外来診療のみでの短期間の付き合いであればメールでも問題ないでしょう。ただし、絵文字やカジュアルな言葉遣いは避けるよう注意してください。

主治医へのお礼の手紙に使える例文【ケース別】

ここからは、実際に使える手紙の例文をケース別に紹介します。

かしこまった文章

拝啓

新緑の候、〇〇先生におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

このたびは入院に際しまして、ひとかたならぬご高配を賜り、心より御礼申し上げます。先生の丁寧なご説明と温かいお言葉により、安心して治療に専念することができました。

おかげさまで現在は体調も安定し、日常生活を滞りなく送ることができております。今後もご指導いただいた生活習慣を大切にし、再発防止に努めてまいります。

先生の今後益々のご活躍とご健勝を心よりお祈り申し上げます。

敬具

カジュアルめな文章

拝啓

そろそろ梅雨入りが近づいてきましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。

入院中は大変お世話になり、本当にありがとうございました。初めての大病で治療に対する不安もありましたが、〇〇先生がいつも親身に寄り添ってくださったおかげで乗り越えられたと思っています。

退院後は順調に回復し、今月から無事仕事にも復帰できました。

お忙しい毎日かと思いますが、先生もどうかお体に気をつけてお過ごしください。

敬具

親の主治医向け

拝啓

初冬の候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

このたびは母の治療に際し、ひとかたならぬご尽力を賜り、心より御礼申し上げます。不安の多い中、先生がいつも丁寧にご説明くださったおかげで、家族一同安心してお任せすることができました。

現在は体調も落ち着き、穏やかな日常を送っています。先生に教えていただいた再発防止のための生活習慣を守れるよう私も尽力してまいります。

お忙しい毎日をお過ごしのことと存じますが、どうかくれぐれもご自愛ください。今後益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

敬具

子どもの主治医向け

拝啓

やわらかい春の日差しがうれしい季節を迎えましたが、いかがお過ごしでしょうか。

このたびは○○の治療にあたり、丁寧にご対応いただき本当にありがとうございました。親として不安な気持ちでいっぱいでしたが、先生がいつも優しく声をかけ、わかりやすく説明してくださったことで、安心して治療を受けさせることができました。

おかげさまで現在は体調も安定し、元気に日常生活を送っております。これもひとえに先生のお力添えのおかげです。改めまして御礼申し上げます。

時節柄、体調を崩されませぬよう、くれぐれもご自愛くださいませ。先生の今後益々のご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。

敬具

主治医へのお礼の手紙を書く際の注意点

ここでは、お礼の手紙を書く際の注意点を解説します。

長文にしすぎない

医師は1日に多くの患者さんを診察しており、業務量も膨大です。そのため、読みやすく簡潔にまとめられた手紙が好まれます。自分の気持ちを伝えたいあまりに、長文になりすぎないよう注意しましょう。また、医師に対して返信を強く求めるような表現や、「お時間があれば会いたい」といった私的な申し出は避けるのがマナーです。

ネガティブなことは書かない

手紙にはネガティブなことを書かないようにしましょう。たとえ、そのあとに良い言葉を続けて書くとしても良い気分にはなりません。例えば、「先生はいつも怒ってるような口調で怖く感じることもありましたが」、「治療の方針に関しては疑問に感じる部分もありましたが」といったようなことは書かないように注意してください。

品物を添える際の注意点

感謝の印として贈り物をしたいと考える方も少なくありませんが、医師個人への贈答は慎重に考える必要があります。病院によってはすべての贈り物を禁止しているところもあるので、必ず事前にチェックしましょう。贈る場合でも、「みなさんでどうぞ」といった形で、病院のスタッフ全体で共有できるお菓子などが一般的です。

お礼の手紙以外に主治医に感謝を伝える方法

お礼の手紙を渡すのが難しかったり、手紙を書くのが得意じゃなかったりすることもあるでしょう。ここでは、感謝の気持ちを表すことができる他の方法を紹介します。

院内の投書箱への投書

多くの病院には「ご意見箱」や「患者さんの声」といった投書システムが設けられています。医師への感謝の言葉を記して投函すれば共有される可能性があり、励みになるでしょう。病院内での評判にもつながるのでよろこばれるかもしれません。

口コミの投稿

病院のホームページや医療系口コミサイトなどに、実際の体験を記した感謝の投稿をすることも、医師にとって励みになるでしょう。ほかの患者さんへの参考にもなり、社会的意義の高い行動といえます。

気持ちのこもった言葉で主治医に感謝を伝えよう!

日々忙しく過ごす医師にとって、患者からの感謝の言葉は大きな励みになるでしょう。感謝の気持ちを形にすることで、あなた自身の心も満たされるはずです。ぜひ気持ちのこもった言葉で感謝を伝えましょう。