阪神、中日に1点差で競り勝つ

先発投手：阪神の大竹耕太郎は6回3失点の好投（9安打4奪三振）、中日の大野雄大は6回2失点。得点経過：3回裏：阪神が1点を先制。4回表：中日が2点を奪い逆転。4回裏：阪神が同点に追いつく。注目選手：阪神の森下翔太が2打点の活躍、中日の鵜飼航丞が1本塁打、2打点、3安打、2得点の活躍。

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