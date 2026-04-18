阪神、中日に1点差で競り勝つ

先発投手：阪神の大竹耕太郎は6回3失点の好投（9安打4奪三振）、中日の大野雄大は6回2失点。得点経過：3回裏：阪神が1点を先制。4回表：中日が2点を奪い逆転。4回裏：阪神が同点に追いつく。注目選手：阪神の森下翔太が2打点の活躍、中日の鵜飼航丞が1本塁打、2打点、3安打、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 17 12 5 0 .706 -
2 阪神 18 12 6 0 .667 0
3 巨人 17 10 7 0 .588 2
4 広島 15 6 9 0 .400 5
5 DeNA 16 6 10 0 .375 5
6 中日 17 4 13 0 .235 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 18 11 7 0 .611 -
1 オリックス 18 11 7 0 .611 -
3 楽天 18 10 7 1 .588 0
4 日本ハム 18 8 10 0 .444 3
5 西武 19 7 11 1 .389 4
6 ロッテ 19 7 12 0 .368 4