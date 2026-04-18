巨人・ヤクルト、3-3同点で後半戦へ

巨人打線が3回、4回、6回と得点を重ね、ヤクルトも3回に追いつき、3-3の同点。巨人は佐々木、ダルベックの本塁打でリードを広げたが、ヤクルトもサンタナの打点で食らいつく。緊迫した展開のまま、試合は7回へ。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡　秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀　優大 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田　幸宏 6(右)増田　珠 7(三)赤羽　由紘 8(投)奥川　恭伸 9(二)武岡　龍世

巨人: 1(中)佐々木　俊輔 2(左)Ｔ・キャベッジ 3(遊)泉口　友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(一)増田　陸 6(右)丸　佳浩 7(捕)山瀬　慎之助 8(二)浦田　俊輔 9(投)Ｂ・マタ

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 17 12 5 0 .706 -
2 阪神 18 12 6 0 .667 0
3 巨人 17 10 7 0 .588 2
4 広島 15 6 9 0 .400 5
5 DeNA 16 6 10 0 .375 5
6 中日 17 4 13 0 .235 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 18 11 7 0 .611 -
1 オリックス 18 11 7 0 .611 -
3 楽天 18 10 7 1 .588 0
4 日本ハム 18 8 10 0 .444 3
5 西武 19 7 11 1 .389 4
6 ロッテ 19 7 12 0 .368 4