巨人・ヤクルト、3-3同点で後半戦へ
巨人打線が3回、4回、6回と得点を重ね、ヤクルトも3回に追いつき、3-3の同点。巨人は佐々木、ダルベックの本塁打でリードを広げたが、ヤクルトもサンタナの打点で食らいつく。緊迫した展開のまま、試合は7回へ。
【スタメン】
ヤクルト: 1(遊)長岡 秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀 優大 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田 幸宏 6(右)増田 珠 7(三)赤羽 由紘 8(投)奥川 恭伸 9(二)武岡 龍世
巨人: 1(中)佐々木 俊輔 2(左)Ｔ・キャベッジ 3(遊)泉口 友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(一)増田 陸 6(右)丸 佳浩 7(捕)山瀬 慎之助 8(二)浦田 俊輔 9(投)Ｂ・マタ
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|17
|12
|5
|0
|.706
|-
|2
|阪神
|18
|12
|6
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|17
|10
|7
|0
|.588
|2
|4
|広島
|15
|6
|9
|0
|.400
|5
|5
|DeNA
|16
|6
|10
|0
|.375
|5
|6
|中日
|17
|4
|13
|0
|.235
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|1
|オリックス
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|3
|楽天
|18
|10
|7
|1
|.588
|0
|4
|日本ハム
|18
|8
|10
|0
|.444
|3
|5
|西武
|19
|7
|11
|1
|.389
|4
|6
|ロッテ
|19
|7
|12
|0
|.368
|4