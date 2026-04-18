明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第11節の10試合が18日に行われた。

ベガルタ仙台は岩渕弘人と小林心が2ゴールずつを挙げるなど、栃木シティに5－0で快勝。11戦無敗でEAST-Aの首位をキープした。2位湘南ベルマーレはザスパ群馬に逆転負け。仙台と湘南の勝ち点差は「5」に広がった。

EAST-Bではジュビロ磐田は終了間際のゴールでRB大宮アルディージャに劇的逆転勝利。藤枝MYFCはヴァンフォーレ甲府との直接対決を制して2位に浮上した。北海道コンサドーレ札幌は松本山雅FCを下して4試合ぶりに勝ち点「3」を掴んだ。

WEST-Aの首位に立つ徳島ヴォルティスは、ツエーゲン金沢に逆転勝利で4連勝。アルビレックス新潟はFC今治を下して、7試合ぶりに90分での勝利を挙げた。

WEST-Bの2位鹿児島ユナイテッドFCは、レノファ山口FCの古川大悟に2得点を許して逆転負け。開幕戦以来の90分黒星となった。9位FC琉球と10位ギラヴァンツ北九州の直接対決は、北九州が2－0で勝利してついに最下位から脱出した。

17日、18日の結果と19日の対戦カードは以下の通り。

▼4月17日（金）

【WEST-A】

FC大阪 0－1 愛媛FC

▼4月18日（土）

【EAST-A】

ベガルタ仙台 5－0 栃木シティ

湘南ベルマーレ 1－2 ザスパ群馬

【EAST-B】

北海道コンサドーレ札幌 2－1 松本山雅FC

RB大宮アルディージャ 1－2 ジュビロ磐田

ヴァンフォーレ甲府 0－1 藤枝MYFC

【WEST-A】

アルビレックス新潟 1－0 今治

奈良クラブ 1－1（PK戦：4－2） カマタマーレ讃岐

徳島ヴォルティス 2－1 ツエーゲン金沢

【WEST-B】

レノファ山口FC 2－1 鹿児島ユナイテッドFC

FC琉球 0－2 ギラヴァンツ北九州

▼4月19日（日）

【EAST-A】

ブラウブリッツ秋田 vs 横浜FC

モンテディオ山形 vs ヴァンラーレ八戸

栃木SC vs SC相模原

【EAST-B】

福島ユナイテッドFC vs FC岐阜

いわきFC vs AC長野パルセイロ

【WEST-A】

カターレ富山 vs 高知ユナイテッドSC

【WEST-B】

レイラック滋賀FC vs 大分トリニータ

ガイナーレ鳥取 vs テゲバジャーロ宮崎

ロアッソ熊本 vs サガン鳥栖

【ゴール動画】磐田、佐藤凌我が最後の最後に大仕事！