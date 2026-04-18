ＤｅＮＡ、広島に５点リードで後半戦へ

ＤｅＮＡは２回表に京田、林の活躍で２点を先制。その後も着実に加点し、６回終了時点で７対２と広島を突き放している。広島は二俣が１打点を返すが、反撃はここまで。

【スタメン】

広島: 1(中)大盛　穂 2(二)菊池　涼介 3(遊)小園　海斗 4(一)Ｅ・モンテロ 5(左)Ｓ・ファビアン 6(三)佐々木　泰 7(捕)坂倉　将吾 8(右)二俣　翔一 9(投)Ｆ・ターノック

ＤｅＮＡ: 1(二)牧　秀悟 2(右)度会　隆輝 3(三)筒香　嘉智 4(一)佐野　恵太 5(捕)山本　祐大 6(中)三森　大貴 7(左)勝又　温史 8(投)東　克樹 9(遊)林　琢真

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 17 12 5 0 .706 -
2 阪神 18 12 6 0 .667 0
3 巨人 17 10 7 0 .588 2
4 広島 15 6 9 0 .400 5
5 DeNA 16 6 10 0 .375 5
6 中日 17 4 13 0 .235 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 18 11 7 0 .611 -
1 オリックス 18 11 7 0 .611 -
3 楽天 18 10 7 1 .588 0
4 日本ハム 18 8 10 0 .444 3
5 西武 19 7 11 1 .389 4
6 ロッテ 19 7 12 0 .368 4