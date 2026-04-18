ＤｅＮＡ、広島に５点リードで後半戦へ

ＤｅＮＡは２回表に京田、林の活躍で２点を先制。その後も着実に加点し、６回終了時点で７対２と広島を突き放している。広島は二俣が１打点を返すが、反撃はここまで。

【スタメン】

広島: 1(中)大盛 穂 2(二)菊池 涼介 3(遊)小園 海斗 4(一)Ｅ・モンテロ 5(左)Ｓ・ファビアン 6(三)佐々木 泰 7(捕)坂倉 将吾 8(右)二俣 翔一 9(投)Ｆ・ターノック

ＤｅＮＡ: 1(二)牧 秀悟 2(右)度会 隆輝 3(三)筒香 嘉智 4(一)佐野 恵太 5(捕)山本 祐大 6(中)三森 大貴 7(左)勝又 温史 8(投)東 克樹 9(遊)林 琢真

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