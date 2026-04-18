ＤｅＮＡ、広島に５点リードで後半戦へ
ＤｅＮＡは２回表に京田、林の活躍で２点を先制。その後も着実に加点し、６回終了時点で７対２と広島を突き放している。広島は二俣が１打点を返すが、反撃はここまで。
【スタメン】
広島: 1(中)大盛 穂 2(二)菊池 涼介 3(遊)小園 海斗 4(一)Ｅ・モンテロ 5(左)Ｓ・ファビアン 6(三)佐々木 泰 7(捕)坂倉 将吾 8(右)二俣 翔一 9(投)Ｆ・ターノック
ＤｅＮＡ: 1(二)牧 秀悟 2(右)度会 隆輝 3(三)筒香 嘉智 4(一)佐野 恵太 5(捕)山本 祐大 6(中)三森 大貴 7(左)勝又 温史 8(投)東 克樹 9(遊)林 琢真
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|17
|12
|5
|0
|.706
|-
|2
|阪神
|18
|12
|6
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|17
|10
|7
|0
|.588
|2
|4
|広島
|15
|6
|9
|0
|.400
|5
|5
|DeNA
|16
|6
|10
|0
|.375
|5
|6
|中日
|17
|4
|13
|0
|.235
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|1
|オリックス
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|3
|楽天
|18
|10
|7
|1
|.588
|0
|4
|日本ハム
|18
|8
|10
|0
|.444
|3
|5
|西武
|19
|7
|11
|1
|.389
|4
|6
|ロッテ
|19
|7
|12
|0
|.368
|4