14歳少女殺害容疑で逮捕されたd4vd、両親は息子を全面擁護「無実であると信じている」

プラチナディスク・セールスを誇る歌手のd4vd（デイヴィッド）が、7か月前に自身のテスラのトランクからバラバラに解体され腐敗した状態で発見された14歳の少女、セレステ・リヴァス・ヘルナンデスさんを殺害した疑いで逮捕された。これを受け、彼の両親が息子の擁護に乗り出している。

【動画を見る】d4vd、警官らによって逮捕される瞬間

ローリングストーン誌に共有された声明の中で、ダウド・バークとコリーン・バークの弁護士は、本名デイヴィッド・アンソニー・バークである息子がロサンゼルスの拘置所に収監され、検察による起訴判断を待つなか、両親が息子を全面的に支えていると述べている。

「ご両親はd4vdが逮捕されたことに悲しみ、失望されています。しかし、彼らは息子を全面的に支持しており、無実であると信じています。彼らは彼を全力でサポートしています」と、一家の弁護士であるケント・A・シャファー氏はローリングストーン誌に語っている。弁護士によれば、両親はロサンゼルスの大陪審への出頭を求める召喚状に対し、テキサス州で争っていたが、その裁判所の決定を待っている最中に逮捕を知ったという。「控訴はまだ継続中です」と彼は述べている。

d4vdは逮捕前に起訴されていたわけではない。その代わりに、警察は4月16日夜、4月20日（月）に郡検察へ事件を提示し、起訴判断を仰ぐ予定だと発表した。もし検察が起訴状を提出すれば、事件は公開の予備審問へと移り、そこで判事が公開法廷で証言を聴取した上で、裁判にかけるに足りる十分な証拠があるかどうかを判断することになる。

以前に警察関係者が認めた情報によると、21歳のd4vdは、現地時間4月16日の午後4時30分過ぎ、居住していたハリウッド・ヒルズの自宅で身柄を拘束された。現場にいた関係者がローリングストーン誌に語ったところでは、この歌手は「完全に協力的」だったという。カリフォルニア・ポスト紙が入手した映像には、重武装したロサンゼルス市警（LAPD）の警官らによって、後ろ手で連行される彼の姿が映っていた。

「はっきりさせておきますが、この事件における実際の証拠は、デイヴィッド・バークがセレステ・リヴァス・ヘルナンデスさんを殺害したのではないこと、そして彼が彼女の死の原因ではないことを示すでしょう」と、有力な刑事弁護士ブレア・バーク率いるd4vdの弁護団は述べている。「本件において大陪審による起訴状は出されておらず、刑事告訴も行われていません。d4vdは疑いによって拘束されているに過ぎません。私たちはd4vdの無実を強力に弁護していきます」

数カ月に及ぶ極秘捜査

d4vdが全国ツアー中だった2025年9月5日、凹みのあった彼の2023年型テスラ・モデルYが、ハリウッド・ヒルズのバード・ストリーツ地区からレッカー移動された。捜索差押状の供述書によると、保管場所の職員が、車両から「ひどい悪臭が漂い、ハエが集まっている」として警察に通報した。

裁判記録によると、トランクを開けた刑事たちは、黒い遺体袋の中に、昆虫に覆われ強い腐敗臭を放つリヴァスさんの腐敗した頭部と胴体を発見した。2つ目の袋には、切断された彼女の両腕と両脚が入っていた。

当局は数ヶ月間にわたり捜査の大部分を極秘に進め、ロサンゼルス郡検視局による検視結果の公表を差し止める裁判所命令を取得した。検視局はこの制限に対し、「完全な透明性を持って地域社会に奉仕することを妨げるものである」として反対していた。

ロサンゼルスの秘密の大陪審には、複数の証人が召喚された。バークの両親と兄弟がテキサス州で召喚状に対して異議を申し立てたことで、ようやく文書の封印が解かれ、d4vdが殺人捜査の「標的」であり、1件の殺人罪を「犯したことに関与している可能性がある」ことが確認された。

リヴァスさんの遺体が発見された後、友人や家族は彼女がロサンゼルスの南東約75マイルに位置するレイク・エルシノアで行方不明になっていた10代の少女であると確認した。オンラインのチラシによると、家族は2024年2月、そして再び4月に行方不明届を出していた。

彼女の遺体は「ひどく腐敗」していたため、捜査官は目の色を特定できず、体重を71ポンド（約32キロ）と記載した。「彼女は発見されるまで、かなりの期間、車内で死亡していたものと思われる」と検視官は述べた。死因は当初「保留」とされていた。

ネット上で拡散している画像には、d4vdがセレステさんに似た少女と一緒に写っているものがあった。また、さらなる急展開として、セレステさんの右の人差し指には「Shhh…（静かに…）」という文字のタトゥーがあったと検視官が述べている。ゲッティイメージズの写真には、バークが同様のタトゥーを入れている姿が写っていた。

近隣住民によると、テスラはブルーバード・アベニューで発見されるまでの数ヶ月間、さまざまな場所に停まっているのが目撃されており、その場所にはレッカー移動されるまで少なくとも3週間は放置されていたという。「あちこち移動していました」と、ある関係者はローリングストーン誌に語った。「身の毛がよだつ話です」

少女の遺体が回収された後もしばらくの間、d4vdは自身の「Withered」ツアーでパフォーマンスを続けていた。9月17日に予定されていたシアトル公演は、リヴァスさんの身元が確定した後に中止となった。

ニューヨークで生まれテキサスで育ったd4vdは、2022年にシングル「Romantic Homicide」と「Here With Me」で一躍有名になり、これらはSpotifyで10億回以上のストリーミング再生を記録した。彼は2025年4月にデビューアルバム『Withered』をリリースしている。

From Rolling Stone US.