元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が13日、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画「【絶好調の理由】解説者の9割が最下位予想! スワローズに何が起きている?! 好調の理由をハイテンションな山本さんと、冷静な五十嵐とで考察してみた件」に出演。池山隆寛監督率いるヤクルトの好調要因を分析した。

池山隆寛監督

好調要因は「監督、コーチの仲が良さそうなところ」

動画公開日翌日の4月14日終了時点で11勝4敗と首位を快走しているヤクルト(※4月16日時点でも1位)。この時点でチーム打率.257はリーグ2位、チーム防御率2.42はリーグ1位を記録するなど、投打ともに極めて高い水準で噛み合っている。

その好調要因を問われた五十嵐氏は「監督、コーチの仲が良さそうなところ」と即答。「めっちゃ雰囲気良くない? サヨナラ(勝ち)になった時に、監督とコーチがみんな輪になって喜んでたのを見た時、『なんか、すげえいいチームだな』と思って」と、ベンチの風通しの良さを好材料に挙げた。

さらに、具体的な戦術面についても「細かいところで言うとバントが少ない」と言及。「ちょっとびっくりした。ピッチャーにもバントさせなかったから、『あ、こうなのかな』と思ったけど」と振り返り、投手に対しても犠打のサインを抑制する徹底した攻撃的姿勢に注目した。

また、「古賀のこないだもね、セカンドゴロを打ちにいって、3塁ランナー返して2塁ランナーも3塁に送ってっていう、ああいった細かいところとか、チームとしてこういった点の取り方をしていきましょうみたいなのが比較的選手に浸透していて、それをうまくできてるのかなと思う」と、犠打でアウトを献上するのではなく、ヒッティングの中で役割を果たす積極的な采配が、現在のヤクルトの得点力と好循環を生んでいると評価していた。