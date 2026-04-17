楽天が11回裏のサヨナラでロッテに勝利

先発投手：楽天は藤井聖が6回0失点の好投（2安打5奪三振）、ロッテの種市篤暉は7回0失点 得点経過： 11回裏：楽天が1点を追加 注目選手：楽天の浅村栄斗が3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 17 12 5 0 .706 -
2 阪神 18 12 6 0 .667 0
3 巨人 17 10 7 0 .588 2
4 広島 15 6 9 0 .400 5
5 DeNA 16 6 10 0 .375 5
6 中日 17 4 13 0 .235 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 18 11 7 0 .611 -
1 オリックス 18 11 7 0 .611 -
3 楽天 18 10 7 1 .588 0
4 日本ハム 18 8 10 0 .444 3
5 西武 19 7 11 1 .389 4
6 ロッテ 19 7 12 0 .368 4