阪神 vs 中日の試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs 中日
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 中日1勝-阪神4勝（4/17 中日1-2阪神 (阪神)、4/12 阪神3-0中日 (阪神)、4/11 阪神9-3中日 (阪神)、4/10 阪神5-3中日 (阪神)、9/28 中日4-2阪神 (中日)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 17 12 5 0 .706 -
2 阪神 18 12 6 0 .667 0
3 巨人 17 10 7 0 .588 2
4 広島 15 6 9 0 .400 5
5 DeNA 16 6 10 0 .375 5
6 中日 17 4 13 0 .235 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 18 11 7 0 .611 -
1 オリックス 18 11 7 0 .611 -
3 楽天 18 10 7 1 .588 0
4 日本ハム 18 8 10 0 .444 3
5 西武 19 7 11 1 .389 4
6 ロッテ 19 7 12 0 .368 4