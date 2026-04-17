西武が逆転で日本ハムに勝利

先発投手：西武の渡邉勇太朗が7回3失点の好投（4安打6奪三振）、日本ハムの北山亘基は6回2失点 得点経過： 1回表：西武が1点を追加 1回裏：日本ハムが2点を追加 4回裏：日本ハムが1点を追加 注目選手：日本ハムの万波中正が1本塁打の活躍、西武の桑原将志が1本塁打、3打点、2得点の活躍、西武の山村崇嘉が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 16 12 4 0 .750 -
2 阪神 17 11 6 0 .647 1
3 巨人 16 9 7 0 .562 3
4 広島 14 6 8 0 .429 5
5 DeNA 15 5 10 0 .333 6
6 中日 16 4 12 0 .250 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 17 11 6 0 .647 -
2 オリックス 17 10 7 0 .588 1
3 楽天 17 9 7 1 .562 1
4 日本ハム 17 8 9 0 .471 3
5 ロッテ 18 7 11 0 .389 4
6 西武 18 6 11 1 .353 5