楽天 vs ロッテの試合開始前情報
- 対戦カード：楽天 vs ロッテ
- 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
- 過去の対戦成績：過去5試合: ロッテ1勝-楽天4勝（4/17 ロッテ0-1楽天 (楽天)、9/30 楽天2-1ロッテ (楽天)、9/18 楽天0-7ロッテ (ロッテ)、9/15 ロッテ4-5楽天 (楽天)、9/14 ロッテ1-5楽天 (楽天)）
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|17
|12
|5
|0
|.706
|-
|2
|阪神
|18
|12
|6
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|17
|10
|7
|0
|.588
|2
|4
|広島
|15
|6
|9
|0
|.400
|5
|5
|DeNA
|16
|6
|10
|0
|.375
|5
|6
|中日
|17
|4
|13
|0
|.235
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|1
|オリックス
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|3
|楽天
|18
|10
|7
|1
|.588
|0
|4
|日本ハム
|18
|8
|10
|0
|.444
|3
|5
|西武
|19
|7
|11
|1
|.389
|4
|6
|ロッテ
|19
|7
|12
|0
|.368
|4