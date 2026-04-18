楽天 vs ロッテの試合開始前情報

  • 対戦カード：楽天 vs ロッテ
  • 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ロッテ1勝-楽天4勝（4/17 ロッテ0-1楽天 (楽天)、9/30 楽天2-1ロッテ (楽天)、9/18 楽天0-7ロッテ (ロッテ)、9/15 ロッテ4-5楽天 (楽天)、9/14 ロッテ1-5楽天 (楽天)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 17 12 5 0 .706 -
2 阪神 18 12 6 0 .667 0
3 巨人 17 10 7 0 .588 2
4 広島 15 6 9 0 .400 5
5 DeNA 16 6 10 0 .375 5
6 中日 17 4 13 0 .235 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 18 11 7 0 .611 -
1 オリックス 18 11 7 0 .611 -
3 楽天 18 10 7 1 .588 0
4 日本ハム 18 8 10 0 .444 3
5 西武 19 7 11 1 .389 4
6 ロッテ 19 7 12 0 .368 4