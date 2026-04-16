ソフトバンク、楽天に完封勝利で6点差
先発投手：ソフトバンクの大津亮介が7回0失点の好投（4安打11奪三振）、楽天の藤原聡大は4回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ソフトバンクが3点を追加 2回裏：ソフトバンクが1点を追加 3回裏：ソフトバンクが1点を追加 注目選手：ソフトバンクの柳田悠岐が1本塁打、4打点の活躍、ソフトバンクの山川穂高が1本塁打の活躍、ソフトバンクの近藤健介が2得点の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|4
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|16
|10
|6
|0
|.625
|-
|2
|楽天
|16
|9
|6
|1
|.600
|0
|3
|オリックス
|16
|9
|7
|0
|.562
|1
|4
|日本ハム
|16
|8
|8
|0
|.500
|2
|5
|西武
|17
|6
|10
|1
|.375
|4
|6
|ロッテ
|17
|6
|11
|0
|.353
|4