マンチェスター・シティは16日、ポルトガル代表MFベルナルド・シウバが今シーズン限りで退団することを発表した。

現在31歳のベルナルド・シウバは、2017年夏にモナコから完全移籍で加入。華奢な体ながらも卓越した技術と戦術眼を武器に、ジョゼップ・グアルディオラ監督の信頼を獲得し、ここまでクラブ通算451試合出場で76ゴール77アシストを記録。6度のプレミアリーグ制覇や2022－23シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）優勝など、クラブに合計19個のタイトルをもたらしている。

退団の決定に際し、B・シウバは自身の公式SNSを更新。長年過ごしたクラブに感謝の言葉を述べている。

「9年前ここに来た時、僕は少年時代の夢を追いかけていた。人生で成功し、偉大なことを成し遂げたいと思っていた。そして、この街とクラブは、想像していた以上のものを与えてくれた。ここで共に勝ち取ったもの、成し遂げたことは、僕の心に永遠に刻まれる。チャンピオンズリーグ、国内3冠や4冠、プレミアリーグ4連覇など、多くのことが良い思い出だ」

「クラブ、ペップ、スタッフ、そしてこの9年間を共に過ごしたチームメイト、たくさんの思い出と、この旅に感謝したい。練習場での毎日は、まるで家にいるような大きな家族になったような気持ちにさせてくれた。残りの数週間を共に楽しみ、今シーズンを戦い抜こう」

【画像】B・シウバが退団を発表



