巨人、阪神に1点リードで後半戦へ

巨人打線が1回に3点先制、3回にも追加点。阪神は1回と5回に追い上げ、1点差に迫る。巨人のダルベックは本塁打含む3打点で活躍。阪神は佐藤輝、中野が打点を挙げるも、リード奪えず。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本　光司 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(左)前川　右京 7(捕)坂本　誠志郎 8(遊)小幡　竜平 9(投)Ｅ・ルーカス

巨人: 1(中)松本　剛 2(右)佐々木　俊輔 3(遊)泉口　友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(左)Ｔ・キャベッジ 6(一)増田　陸 7(捕)岸田　行倫 8(二)浦田　俊輔 9(投)田中　将大

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 14 6 8 0 .429 4
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 16 4 12 0 .250 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 16 10 6 0 .625 -
2 楽天 16 9 6 1 .600 0
3 オリックス 16 9 7 0 .562 1
4 日本ハム 16 8 8 0 .500 2
5 西武 17 6 10 1 .375 4
6 ロッテ 17 6 11 0 .353 4