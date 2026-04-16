ＤｅＮＡ vs 広島の試合開始前情報

  • 対戦カード：ＤｅＮＡ vs 広島
  • 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ1勝-広島4勝（4/12 ＤｅＮＡ5-6広島 (広島)、4/11 ＤｅＮＡ3-4広島 (広島)、9/28 広島10-2ＤｅＮＡ (広島)、9/21 ＤｅＮＡ2-7広島 (広島)、9/3 広島1-2ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 16 12 4 0 .750 -
2 阪神 17 11 6 0 .647 1
3 巨人 16 9 7 0 .562 3
4 広島 14 6 8 0 .429 5
5 DeNA 15 5 10 0 .333 6
6 中日 16 4 12 0 .250 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 17 11 6 0 .647 -
2 オリックス 17 10 7 0 .588 1
3 楽天 17 9 7 1 .562 1
4 日本ハム 17 8 9 0 .471 3
5 ロッテ 18 7 11 0 .389 4
6 西武 18 6 11 1 .353 5