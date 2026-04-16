ロッテ、3回に逆転しリード
3回表に日本ハムが2点を先制したが、その裏ロッテが寺地、ソト、藤岡の打点で一挙3点を奪い逆転に成功した。序盤を終えてロッテが3-2と1点リードしている。
【スタメン】
ロッテ: 1(右)藤原 2(左)西川 3(三)寺地 4(指)山本 5(一)ソト 6(二)藤岡 7(中)髙部 8(捕)佐藤 9(遊)小川 10(投)木村
日本ハム: 1(一)清宮幸 2(遊)水野 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(二)野村 7(左)西川 8(中)矢澤 9(捕)田宮 10(投)細野
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|4
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|16
|10
|6
|0
|.625
|-
|2
|楽天
|16
|9
|6
|1
|.600
|0
|3
|オリックス
|16
|9
|7
|0
|.562
|1
|4
|日本ハム
|16
|8
|8
|0
|.500
|2
|5
|西武
|17
|6
|10
|1
|.375
|4
|6
|ロッテ
|17
|6
|11
|0
|.353
|4