ロッテ、3回に逆転しリード

3回表に日本ハムが2点を先制したが、その裏ロッテが寺地、ソト、藤岡の打点で一挙3点を奪い逆転に成功した。序盤を終えてロッテが3-2と1点リードしている。

【スタメン】

ロッテ: 1(右)藤原 2(左)西川 3(三)寺地 4(指)山本 5(一)ソト 6(二)藤岡 7(中)髙部 8(捕)佐藤 9(遊)小川 10(投)木村

日本ハム: 1(一)清宮幸 2(遊)水野 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(二)野村 7(左)西川 8(中)矢澤 9(捕)田宮 10(投)細野

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 14 6 8 0 .429 4
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 16 4 12 0 .250 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 16 10 6 0 .625 -
2 楽天 16 9 6 1 .600 0
3 オリックス 16 9 7 0 .562 1
4 日本ハム 16 8 8 0 .500 2
5 西武 17 6 10 1 .375 4
6 ロッテ 17 6 11 0 .353 4