ソフトバンク、楽天に5点リード

ソフトバンクが序盤を支配。1回裏に3点、2回裏に1点、3回裏にも1点を追加し、楽天を突き放した。柳田と山川の本塁打などで打線が活発なソフトバンクが5点リードで中盤へ向かう。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)柳田 5(一)山川 6(二)牧原大 7(右)柳町 8(捕)海野 9(遊)野村 10(投)大津

楽天: 1(右)小郷 2(二)小深田 3(中)辰己 4(三)黒川 5(遊)村林 6(一)鈴木大 7(指)YG安田 8(捕)伊藤光 9(左)阪上 10(投)藤原

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 14 6 8 0 .429 4
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 16 4 12 0 .250 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 16 10 6 0 .625 -
2 楽天 16 9 6 1 .600 0
3 オリックス 16 9 7 0 .562 1
4 日本ハム 16 8 8 0 .500 2
5 西武 17 6 10 1 .375 4
6 ロッテ 17 6 11 0 .353 4