【SPICA徹底解剖】マツキヨ×アサヒ「酵母細胞壁」の新ダイエット術

ダイエットはしたいけど、我慢はしたくない…そんな現代女性の願いを叶える新星が誕生しました。

マツキヨ×アサヒの最強タッグが贈る新ブランド「SPICA」の魅力

毎日の美容と健康、意識はしているけれど、なかなか続かない…そんな悩みはありませんか？「もっと手軽に、もっと楽しく、”なりたい私”に近づきたい！」そんな願いに応える、待望の新ブランドが誕生しました。あのマツキヨココカラ＆カンパニーと、食品・健康分野で確固たる地位を築くアサヒグループ食品が手を組み、全く新しい独立型プライベートブランド 「SPICA（スピカ）」 の展開をスタートしたのです！

美容とデイリーケアを融合したこのブランド、一体どんな魅力が詰まっているのでしょうか？私が注目したポイントを深掘りしていきましょう。

顧客データと研究力の融合が実現した「無理なく続けられる」美容習慣

「SPICA」がこれほどまでに期待される新ブランドである理由は、両社の強みが完璧に融合している点にあります。

全国3,600店舗以上、1億6,000万を超える顧客接点から得られる膨大な購買データは、まさに消費者の「生の声」。どんなニーズがあり、どんな商品が求められているのかを正確に把握する力は、他の追随を許しません。長年にわたる食品研究で培われたノウハウと、に代表されるような革新的な開発力は、製品の品質と効果を確かなものにします。

この二つの力が合わさることで、「SPICA」は 「日常に取り入れやすく、無理なく続けられる」 という、誰もが求める理想のダイエット＆デイリーケアを実現。ブランド名「SPICA」が、おとめ座で最も明るい星に由来し、“輝く私”へと進む前向きさを象徴しているのも納得です。

SPICAの核となる独自素材「酵母細胞壁」の秘密

「SPICA」の全商品に共通して配合されているのが、アサヒグループが長年研究を重ねてきた 「酵母細胞壁」 です。

一体、「酵母細胞壁」とは何でしょうか？簡単に言うと、パンやビールにも使われる酵母の、細胞の外側を覆っている壁の部分です。この素材、実はたんぱく質や食物繊維が豊富に含まれており、私たちの体づくりをサポートする素晴らしい力を持っています。

さらに特筆すべきは、この酵母細胞壁の活用が、 「アップサイクル」 というサステナブルな取り組みの一環であるということ。酵母エキスを製造する過程で生まれる副産物を、新しい価値を持つ素材として活用しているのです。環境にも配慮した製品選びは、現代の私たちにとって重要な視点ですよね。

アサヒグループの「酵母サイエンスプロジェクト」では、このように酵母の秘めたる可能性を探求し、私たちの健康や社会課題の解決に貢献しようとしています。

あなたのライフスタイルに寄り添う「SPICA」の全6商品ラインナップ

「SPICA」は、食生活のサポートから、日中の活動、リラックスタイム、就寝前まで、私たちの多様なライフシーンにフィットする全6商品を展開しています。

1. 満足感たっぷり！ダイエットサポートシェイク（2種）

ダイエット中って、栄養が偏りがちだったり、空腹感がつらかったりしますよね。このシェイクは、そんな時に心強い味方になってくれます。1回分（44g）で、なんとたんぱく質20g、食物繊維9,000mg、酵母細胞壁末5,000mgが摂取できるんです！さらに、ビタミンや乳酸菌、プラセンタといった美容成分まで配合。さっと作って飲める手軽さも魅力です。

2. 食事のお供に！噛んで食べるお守りチュアブル

3. ライフシーンを彩るサプリメント（3種）

すべてのサプリメントに、酵母細胞壁末に加え、有胞子性乳酸菌とプラセンタ乾燥末が共通成分として配合されており、内側からのキレイをサポートしてくれます。

毎日を彩る洗練されたパッケージデザイン

「SPICA」は、機能性だけでなく、そのパッケージデザインにもこだわりを感じます。軽やかで洗練されたデザインは、私たちの日常に心地よくなじみ、手にするたびに前向きな気分にさせてくれるでしょう。まさに「気持ちがちょっときらめくキレイメンテ」というコンセプトそのもの。こういった細やかな配慮も、長く使い続けるモチベーションに繋がりますね。

SPICAを手に入れるには？販売情報

これだけ魅力的な「SPICA」シリーズ、早く手に入れたいですよね！

販売は、2024年5月11日（月） より、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）で開始されます。

そして、なんと一足早く、2024年5月9日（土） からは、自社オンラインストアで先行販売がスタートしています！気になる方は、ぜひオンラインストアでチェックしてみてください。

まとめ：SPICAで叶える、無理なく輝く新しい私

マツキヨココカラ＆カンパニーとアサヒグループ食品が共同開発した新ブランド「SPICA」。

データに基づいた消費者ニーズの分析と、長年の研究に裏打ちされた独自素材「酵母細胞壁」の活用。そして、ライフスタイルに寄り添う多様なラインナップと、使うたびに気分が上がるデザイン。これらすべてが、「SPICA」が私たちの美容と健康習慣に新しい風を吹き込む予感を与えてくれます。

「食事は我慢したくない」「日常の中で手軽に取り入れたい」という現代のニーズに寄り添いながら、"きれいになりながらケアする"をコンセプトにした「SPICA」は、きっとあなたの「輝く私」への道のりを強力にサポートしてくれるはず。

あなたも「SPICA」で、無理なく、楽しく、新しい自分に出会ってみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。