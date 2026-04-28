ロッテ vs 楽天の試合開始前情報
- 対戦カード：ロッテ vs 楽天
- 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 楽天2勝-ロッテ3勝（4/19 楽天8-5ロッテ (楽天)、4/18 楽天1-9ロッテ (ロッテ)、4/17 楽天0-1ロッテ (ロッテ)、9/30 ロッテ2-1楽天 (ロッテ)、9/18 ロッテ0-7楽天 (楽天)）
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|24
|15
|8
|1
|.652
|-
|2
|ヤクルト
|25
|16
|9
|0
|.640
|0
|3
|巨人
|24
|14
|10
|0
|.583
|1
|4
|DeNA
|23
|11
|12
|0
|.478
|4
|5
|広島
|22
|7
|14
|1
|.333
|7
|6
|中日
|24
|7
|17
|0
|.292
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|25
|16
|9
|0
|.640
|-
|2
|ソフトバンク
|24
|13
|11
|0
|.542
|2
|3
|楽天
|25
|12
|12
|1
|.500
|3
|4
|西武
|26
|12
|13
|1
|.480
|4
|5
|日本ハム
|26
|11
|15
|0
|.423
|5
|6
|ロッテ
|24
|10
|14
|0
|.417
|5