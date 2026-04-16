両チーム無得点の投手戦
西武対オリックスの試合は、3回を終えて0対0の投手戦が続いている。両チームとも序盤で得点を奪えず、譲らぬ展開となっている。西武の小島は1打点を記録したが、得点には結びついていない。中盤へ、両チームの堅い守備に注目が集まる。
【スタメン】
オリックス: 1(三)廣岡 2(中)渡部 3(指)西川 4(左)中川 5(一)太田 6(捕)森友 7(遊)紅林 8(二)大城 9(右)来田 10(投)寺西
西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(三)渡部 4(指)林安可 5(捕)小島 6(一)山村 7(右)長谷川 8(二)佐藤太 9(中)秋山 10(投)菅井
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|4
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|16
|10
|6
|0
|.625
|-
|2
|楽天
|16
|9
|6
|1
|.600
|0
|3
|オリックス
|16
|9
|7
|0
|.562
|1
|4
|日本ハム
|16
|8
|8
|0
|.500
|2
|5
|西武
|17
|6
|10
|1
|.375
|4
|6
|ロッテ
|17
|6
|11
|0
|.353
|4