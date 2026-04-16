両チーム無得点の投手戦

西武対オリックスの試合は、3回を終えて0対0の投手戦が続いている。両チームとも序盤で得点を奪えず、譲らぬ展開となっている。西武の小島は1打点を記録したが、得点には結びついていない。中盤へ、両チームの堅い守備に注目が集まる。

【スタメン】

オリックス: 1(三)廣岡 2(中)渡部 3(指)西川 4(左)中川 5(一)太田 6(捕)森友 7(遊)紅林 8(二)大城 9(右)来田 10(投)寺西

西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(三)渡部 4(指)林安可 5(捕)小島 6(一)山村 7(右)長谷川 8(二)佐藤太 9(中)秋山 10(投)菅井

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