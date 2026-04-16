巨人、阪神を2点リード

巨人が1回表に3点先制。阪神も1回裏に2点を返し食らいつく。3回表に巨人が追加点を挙げ、4-2で巨人がリード。ダルベックのホームランが光る。序盤を終え、巨人がリードを広げている。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)前川 7(捕)坂本 8(遊)小幡 9(投)ルーカス

巨人: 1(中)松本 2(右)佐々木 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(左)キャベッジ 6(一)増田陸 7(捕)岸田 8(二)浦田 9(投)田中将

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 14 6 8 0 .429 4
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 16 4 12 0 .250 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 16 10 6 0 .625 -
2 楽天 16 9 6 1 .600 0
3 オリックス 16 9 7 0 .562 1
4 日本ハム 16 8 8 0 .500 2
5 西武 17 6 10 1 .375 4
6 ロッテ 17 6 11 0 .353 4