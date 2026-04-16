巨人、阪神を2点リード
巨人が1回表に3点先制。阪神も1回裏に2点を返し食らいつく。3回表に巨人が追加点を挙げ、4-2で巨人がリード。ダルベックのホームランが光る。序盤を終え、巨人がリードを広げている。
【スタメン】
阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)前川 7(捕)坂本 8(遊)小幡 9(投)ルーカス
巨人: 1(中)松本 2(右)佐々木 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(左)キャベッジ 6(一)増田陸 7(捕)岸田 8(二)浦田 9(投)田中将
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|4
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|16
|10
|6
|0
|.625
|-
|2
|楽天
|16
|9
|6
|1
|.600
|0
|3
|オリックス
|16
|9
|7
|0
|.562
|1
|4
|日本ハム
|16
|8
|8
|0
|.500
|2
|5
|西武
|17
|6
|10
|1
|.375
|4
|6
|ロッテ
|17
|6
|11
|0
|.353
|4