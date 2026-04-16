Mrs. GREEN APPLE「M!LKの塩﨑くん、すごいね！」「ゼロ距離・塩﨑!!」「本当にありがたいよね」『テレビ×ミセス』ゲスト・M!LK塩﨑太智の熱量に圧倒される!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
4月13日（月）の放送では、同日に第2回が放送された自身の冠バラエティ番組「テレビ×ミセス」（TBS系）について、収録の裏話や初回放送の反響を語り合いました。
――Mrs. GREEN APPLEの冠番組「テレビ×ミセス」（月曜20:55～）の第2回目がTBS系で4月13日に放送されました。M!LK・塩﨑太智さん、ダイアン・津田篤宏さん、あばれる君をスタジオゲストに迎え、白熱のゲーム対決を繰り広げました。
「テレビ×ミセス」は、メンバーの3人がMCを担当。さまざまな人やモノと本気でコラボレーションするバラエティーです。
今回のスタジオゲスト塩﨑さん、津田さん、あばれる君は、渋谷凪咲さんと一緒に、ミセスとゲームで対決！「グリーンアップルティーチャレンジ」では、“巨大な急須”をあやつる超難関ミッションに挑戦。さらに、平衡感覚を失った状態でランウェイを駆け抜ける新ゲーム「ぐるぐるバットランウェイ」では、ミセスが再び粉まみれの危機に……!?
📣次回のお知らせ👀
4/13(月)よる9時から✨
ミセスが全国を巡り、
学校や職場に眠る“スターの原石”を発掘する新企画✨
名門女子高に潜入し「自慢の友達」を探し出せ！
巨大急須を使った
「グリーンアップルティーチャレンジ」🫖
M!LK塩﨑が前回対決のリベンジ参戦！… pic.twitter.com/HfRX7zvuTF
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：「テレビ×ミセス」の初回もすごく本当に、大変いろいろな方が観てくださって。
若井：いや、本当に！
大森：世界トレンド1位になったりとかね、びっくりしましたけども。そのスペシャルアンコールが先日、土曜日にあったみたいで。今日もまた2回目の放送がありましたけども！ いや～楽しかったねー！
若井：もうバラエティーやん！
大森：バラエティーだったね！ M!LKの塩﨑（太智）くん、本当に声が大きくてうるさいんだよね（笑）！
藤澤：塩﨑くん、すごいね！
若井：ゼロ距離・塩﨑、うるさいのよ！（笑）
大森・藤澤：（笑）。
若井：ワーワーワーワー！ って。
藤澤：ずっと叫んでいるからね！
大森：本当にありがたいよね。また来週もお楽しみに！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info