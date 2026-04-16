マセラティのブランドロゴ「トライデント」100周年を記念した特別切手が発表

マセラティは、ブランドの象徴であるロゴマーク「トライデント」が誕生してから100周年を迎えたことを記念し、特別な切手を発表した。この切手は、1926年のタルガ・フローリオに参戦した「Tipo 26」に初めて採用されたトライデントを称えるものとなっている。

【画像】マセラティのトライデントを称える精緻なミニチュアアートとしても楽しめる、特別な切手シリーズ（写真15点）

この特別な切手はマセラティ・チェントロ・スティーレがデザインを手がけたもの。イタリア国立印刷局・造幣局の郵趣センター（IPZS）により最適化され、完成した。デザインの前方部分には現行トライデントが配置され、マセラティのエレガンスさとモダンなスタイルを表現。また、背景には1926年の初代トライデントがブルーをベースに描かれており、100 年にわたる歴史と進化を想起させるデザインとなっている。

なお、本切手の販売元はイタリア郵便局であるポステ・イタリアーネが担当。日常使用および郵趣流通を目的として販売される。また、この他にもコレクターおよびマセラティ愛好家向けの切手も展開され、単片切手および4枚ブロック、消印付き初日カバー、ならびにトライデントの歴史を辿る高品質ブローシャーを収めた限定フィラテリックフォルダーなどがラインナップする。

トライデント100周年記念切手

詳細：イタリア国立造幣局（Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.）によりグラビア印刷で製造され、白色コート自己粘着紙（光学漂白剤含有）が使用されている。

重量：90g/m²

台紙：白色片面コートクラフト紙（80 g/m²）

接着剤：水性アクリル系（乾燥時 20 g/m²）

用紙・印刷サイズ：30 × 40 mm

穿孔サイズ：37 × 46 mm

穿孔：ゲージ 11（ダイカット加工）

色数：4 色

発行枚数：250,020枚

シート構成：45 枚＋余白部に MIMIT（企業・メイドインイタリー省）ロゴの単色再現