女性と視線が合った瞬間に、速攻で目をそらされた……そんな経験がある男性も多いはず。相手が、気になっている女性や好きな女性だった場合は、どんな気持ちで目をそらしたのか気になってしまいますよね。本記事では、速攻で目をそらす女性の心理や、脈あり・脈なしの見分け方、速攻で目をそらす女性へのアプローチ方法を紹介します。

視線が合うと速攻で目をそらす女性の心理とは?

まずは、速攻で目をそらす女性の心理について解説します。

好意を隠そうとしている

人見知りで恥ずかしがり屋の女性に多く見られる傾向です。いわゆる「照れ隠し」の行動のひとつ。何度もチラチラ見てくる場合や目をそらしたあとに恥ずかしそうな表情を浮かべている場合は、好意を持っている可能性が高いと考えてもいいでしょう。

関わりたくないと思っている

好意があるゆえに目をそらす人がいる一方で、相手の男性に対して嫌悪感があり「関わりたくない」という思いから目をそらす人もいます。目を合わせ続けることで会釈したり会話のきっかになったりすることを避けたいという心理です。男性に対して何かしらの危険を察知し、自分を守るために目をそらしている場合もあるでしょう。

男性が苦手で緊張感を持っている

男性と接する機会が少なかった、過去に不快な思いをしたことがあった、などの理由で特定の男性ではなくすべての男性に対して苦手意識を持っている女性も少なくありません。そうした苦手意識が緊張感につながり、目をそらしてしまう場合もあります。

特に意味はなく反射的に目をそらすことも

男性への関心や好意の有無にかかわらず、反射的に目をそらすこともあります。考えごとをしていたり、別なことに意識が向いていたり、特別な感情があるわけではない場合もあるでしょう。

女性が出す脈ありサイン

女性の目線だけで脈あり・脈なしを正確に判断するのは難しいので、ここからは女性側から発信される脈ありの代表的なサインを紹介していきます。女性と恋愛関係に発展したいと考えている人は、ぜひ判断材料のひとつとして参考にしてみてください。

LINEの返信が常に早く内容も丁寧

LINEの返信スピードや返信内容からも女性の好意を読み取れます。既読スルー・未読スルーがなく、絵文字やスタンプを多用し、内容も丁寧に返信してくれる場合は脈ありと言えるでしょう。逆に、既読スルー・未読スルーされることがよくあったり、一言だけの返信が続いていたりする場合は脈なしの可能性が高いです。

個人的な質問をよくされる

好意があれば、相手の好みや生活パターンなど個人的な部分が気になり、会話のなかで具体的な質問をするものです。趣味や休日の過ごし方、家族や幼少期の話など、個人的な質問をよくされる場合は脈ありと考えられます。一方で、女性からそういった質問をほとんどされたことがないのであれば脈なしと考えたほうがいいでしょう。

話すときの距離が近い

物理的な距離の近さと好意の強さは比例すると言われます。最初は距離をとっていても会話を重ねるうちに自然と距離が縮まる場合は脈ありの可能性が高いでしょう。ただし、誰にでも親しげに接するタイプの女性は例外なので注意が必要です。

ボディタッチが多い

会話の途中で軽く肩をたたくほか、さりげなく腕や背中をタッチするなど相手にわざわざ触れるのは好意を抱いている可能性が高いと言えます。ただし、冗談や癖の一種の場合もあるので、状況をしっかりと見極めることが大切です。

よく褒めてくれる

男性の長所を見つけ、具体的に褒めてくれることが多い女性は好意を抱いている可能性があります。ただし、社交辞令的な褒め方には注意が必要です。表面的な言葉のみで、内容に具体性がない場合は脈ありとは言えません。

速攻で目をそらす女性へのアプローチ方法

相手が気になっていたり好意があったりする場合は次の行動につなげたいところ。ここからは、速攻で目をそらす女性へのアプローチ方法を紹介していきます。

脈なしの可能性が高い場合は諦める

まず大前提として、脈ありサインがまったく見られない場合は、いくら相手のことが好きでもアプローチするのはやめましょう。しつこくすると悪印象を与えかねないため、潔く諦めることも大切です。

笑顔を返す

相手と気軽に話せる関係でない場合は無理に話しかけるのではなく、まずは自然な笑顔で返すのがおすすめ。相手が好意で緊張している場合でも、男性の笑顔を見れば安心し、関係が進みやすくなる可能性があります。

なんで目そらしたの? と聞いてみる

気軽に会話ができる関係であれば、「さっきなんで目そらしたの?」や「目そらしたでしょ。寂しいじゃん～」などと軽く冗談を言うようなノリで話しかけてみましょう。明るく楽しそうに話しかけるだけで、女性の緊張がやわらいでいくこともあります。ただし、話しかけるタイミングを間違えると嫌われてしまう可能性もあるので気をつけましょう。

いきなり距離を縮めない

速攻で目をそらす女性は、奥手だったり強引なアプローチは苦手だったりする場合が多いです。絶対に脈ありだと言える自信があっても、いきなり距離を縮めるのはやめましょう。女性のペースに合わせて、ゆっくりと関係を築いていくことが大切です。

女性の気持ちに寄り添うことを心がけよう!

男性と目があった瞬間、速攻で目をそらす女性にはさまざまな心理が隠されています。好意を持っているかどうか判断するには、目をそらしたあとの行動だけでなく普段の行動にも注目してみましょう。もし「脈あり」と感じても無理に距離を縮めようとせず、女性の気持ちに寄り添いながらアプローチすることを心がけてください。