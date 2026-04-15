日本ハムが5回の猛攻でロッテに逆転勝利

先発投手：日本ハムの加藤貴之は2回0失点の好投（4安打0奪三振）、ロッテの毛利海大は3回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ロッテが2点を追加 3回表：日本ハムが5点を奪い逆転 注目選手：日本ハムの奈良間大己が1本塁打、2打点の活躍、日本ハムの清水優心が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 13 5 8 0 .385 5
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 15 4 11 0 .267 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 15 10 5 0 .667 -
2 楽天 15 8 6 1 .571 1
3 オリックス 15 8 7 0 .533 2
3 日本ハム 15 8 7 0 .533 2
5 西武 16 6 9 1 .400 4
6 ロッテ 16 5 11 0 .312 5