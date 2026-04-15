眉村ちあき 人生を変えた『ゴッドタン』即興ソング舞台裏「頭のなかは『ヤバい、まだできてない！』って感じで（笑）」

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送では、シンガーソングライターの眉村ちあきさんがゲストに登場。テレビ東京系のバラエティ番組「ゴッドタン」の出演エピソードなどについて語ってくれました。

グループアイドルとして活動後、2016年に眉村ちあき名義でソロ活動を開始。2019年にメジャーデビューを果たし、“弾き語りトラックメイカーアイドル”として活躍中。アイドル、シンガーソングライター、トラックメイカー、実業家と多岐にわたって活動しています。

――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。眉村さんの1つ目のモーメントは「2015年 だってやりたいんだもん」、2つ目のモーメントは

「2017年 音楽は自由に楽しく」、3つ目のモーメントは「2018年 Logic Proを始めた」でした。

◆ぶっつけ本番で即興ソングに挑戦

こっちのけんと：それでは、眉村ちあきさんの4つ目のモーメントは？

眉村：「2018年 即興が得意なアイドル」です！

こっちのけんと：出た～！ テレビ東京の「ゴッドタン」に出演されたんですよね。

眉村：はい。そこで即興を披露したのがきっかけでした。そもそも、ライブでMC代わりに「今日は来てくれてありがとう〜」みたいに即興ソングをやってたんです。

こっちのけんと：マジっすか！

眉村：でも、自分ではそれを得意だなんて思ってなかったんですよ。なので、番組で褒めてもらって「ええ!?」って思いました（笑）。特技なんだって気付けたのは大きなターニングポイントでしたね。

こっちのけんと：そうなんだ！

眉村：収録のときも「眉村さん、即興の準備ができ次第、回します」みたいな雰囲気もあったんですけど、「待たせるわけにはいかねぇ！」って思って、（まだできていないのに）「できます！」って嘘ついちゃったんです（笑）。

こっちのけんと：想像するだけで泣きそう（笑）！

眉村：私ってば、できてないのにできたって言っちゃうんですよ（笑）。「どうぞ」って言われてジャラーンと弾き出した瞬間、頭のなかは「やばい、まだできてない！」って感じで（笑）。とりあえず言葉をつなげていったら、意外といい感じになってラッキー、みたいなことが何度か続いたんですよ。

こっちのけんと：すごい！ 視聴者はきっと「どこかで準備してるんだろうな」って思いますよね？

眉村：めっちゃ言われた！ しかも何を思ったか、焦ってカポ（ギターのネックに装着するアクセサリー）をつけちゃったから、「（何をやるか）決めてただろ！」ともいわれたんですけど、ただパニックになってただけです（笑）。

こっちのけんと：ちょっとでも時間稼ぎをしたくてね（笑）。よくやりましたねえ。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT