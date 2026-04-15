楽天、ソフトバンクに1点リードで後半戦へ
楽天は1回に先制、5回にも追加点を挙げ3-1。ソフトバンクも4回に1点を返したが、村林の本塁打などで楽天が2点リード。ソフトバンクは山川、中村の活躍で2点差に迫り、6回終了時点で楽天3-2ソフトバンク。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(右)柳町 達 2(左)近藤 健介 3(三)栗原 陵矢 4(指)柳田 悠岐 5(一)山川 穂高 6(二)牧原 大成 7(中)周東 佑京 8(捕)海野 隆司 9(遊)野村 勇 10(投)大関 友久
楽天: 1(右)小郷 裕哉 2(二)小深田 大翔 3(中)辰己 涼介 4(三)黒川 史陽 5(遊)村林 一輝 6(指)浅村 栄斗 7(捕)太田 光 8(一)伊藤 裕季也 9(左)中島 大輔 10(投)古謝 樹
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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|15
|4
|11
|0
|.267
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|15
|10
|5
|0
|.667
|-
|2
|楽天
|15
|8
|6
|1
|.571
|1
|3
|オリックス
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|3
|日本ハム
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|5
|西武
|16
|6
|9
|1
|.400
|4
|6
|ロッテ
|16
|5
|11
|0
|.312
|5