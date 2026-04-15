楽天、ソフトバンクに1点リードで後半戦へ

楽天は1回に先制、5回にも追加点を挙げ3-1。ソフトバンクも4回に1点を返したが、村林の本塁打などで楽天が2点リード。ソフトバンクは山川、中村の活躍で2点差に迫り、6回終了時点で楽天3-2ソフトバンク。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(右)柳町　達 2(左)近藤　健介 3(三)栗原　陵矢 4(指)柳田　悠岐 5(一)山川　穂高 6(二)牧原　大成 7(中)周東　佑京 8(捕)海野　隆司 9(遊)野村　勇 10(投)大関　友久

楽天: 1(右)小郷　裕哉 2(二)小深田　大翔 3(中)辰己　涼介 4(三)黒川　史陽 5(遊)村林　一輝 6(指)浅村　栄斗 7(捕)太田　光 8(一)伊藤　裕季也 9(左)中島　大輔 10(投)古謝　樹

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 13 5 8 0 .385 5
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 15 4 11 0 .267 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 15 10 5 0 .667 -
2 楽天 15 8 6 1 .571 1
3 オリックス 15 8 7 0 .533 2
3 日本ハム 15 8 7 0 .533 2
5 西武 16 6 9 1 .400 4
6 ロッテ 16 5 11 0 .312 5