広島、モンテロの活躍で3点リード
広島は2回に先制、6回にはモンテロの3ランで追加点を挙げ5-2とリード。モンテロは3打点と打線を牽引。中日は板山、阿部の打点で2点を返したが、反撃はここまで。
【スタメン】
中日: 1(三)福永 裕基 2(遊)村松 開人 3(左)細川 成也 4(右)Ｊ・ボスラー 5(中)花田 旭 6(一)高橋 周平 7(捕)石伊 雄太 8(二)板山 祐太郎 9(投)Ｋ・マラー
広島: 1(中)大盛 穂 2(二)菊池 涼介 3(遊)小園 海斗 4(一)Ｅ・モンテロ 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)坂倉 将吾 7(三)佐々木 泰 8(右)中村 奨成 9(投)栗林 良吏
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|15
|4
|11
|0
|.267
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|15
|10
|5
|0
|.667
|-
|2
|楽天
|15
|8
|6
|1
|.571
|1
|3
|オリックス
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|3
|日本ハム
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|5
|西武
|16
|6
|9
|1
|.400
|4
|6
|ロッテ
|16
|5
|11
|0
|.312
|5