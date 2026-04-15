広島、モンテロの活躍で3点リード

広島は2回に先制、6回にはモンテロの3ランで追加点を挙げ5-2とリード。モンテロは3打点と打線を牽引。中日は板山、阿部の打点で2点を返したが、反撃はここまで。

【スタメン】

中日: 1(三)福永　裕基 2(遊)村松　開人 3(左)細川　成也 4(右)Ｊ・ボスラー 5(中)花田　旭 6(一)高橋　周平 7(捕)石伊　雄太 8(二)板山　祐太郎 9(投)Ｋ・マラー

広島: 1(中)大盛　穂 2(二)菊池　涼介 3(遊)小園　海斗 4(一)Ｅ・モンテロ 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)坂倉　将吾 7(三)佐々木　泰 8(右)中村　奨成 9(投)栗林　良吏

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 13 5 8 0 .385 5
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 15 4 11 0 .267 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 15 10 5 0 .667 -
2 楽天 15 8 6 1 .571 1
3 オリックス 15 8 7 0 .533 2
3 日本ハム 15 8 7 0 .533 2
5 西武 16 6 9 1 .400 4
6 ロッテ 16 5 11 0 .312 5