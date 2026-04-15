広島、モンテロの活躍で3点リード

広島は2回に先制、6回にはモンテロの3ランで追加点を挙げ5-2とリード。モンテロは3打点と打線を牽引。中日は板山、阿部の打点で2点を返したが、反撃はここまで。

【スタメン】

中日: 1(三)福永 裕基 2(遊)村松 開人 3(左)細川 成也 4(右)Ｊ・ボスラー 5(中)花田 旭 6(一)高橋 周平 7(捕)石伊 雄太 8(二)板山 祐太郎 9(投)Ｋ・マラー

広島: 1(中)大盛 穂 2(二)菊池 涼介 3(遊)小園 海斗 4(一)Ｅ・モンテロ 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)坂倉 将吾 7(三)佐々木 泰 8(右)中村 奨成 9(投)栗林 良吏

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