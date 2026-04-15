広島、モンテロのソロHRで1点リード

広島が2回表、モンテロのソロホームランで先制。その後、両チームともに追加点を奪えず、試合は序盤を終えて広島が1-0とリードする展開。中日は板山、阿部の打点も3回終了時点では生かせなかった。

【スタメン】

中日: 1(三)福永 2(遊)村松 3(左)細川 4(右)ボスラー 5(中)花田 6(一)高橋周 7(捕)石伊 8(二)板山 9(投)マラー

広島: 1(中)大盛 2(二)菊池 3(遊)小園 4(一)モンテロ 5(左)ファビアン 6(捕)坂倉 7(三)佐々木 8(右)中村奨 9(投)栗林

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 13 5 8 0 .385 5
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 15 4 11 0 .267 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 15 10 5 0 .667 -
2 楽天 15 8 6 1 .571 1
3 オリックス 15 8 7 0 .533 2
3 日本ハム 15 8 7 0 .533 2
5 西武 16 6 9 1 .400 4
6 ロッテ 16 5 11 0 .312 5