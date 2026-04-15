広島、モンテロのソロHRで1点リード
広島が2回表、モンテロのソロホームランで先制。その後、両チームともに追加点を奪えず、試合は序盤を終えて広島が1-0とリードする展開。中日は板山、阿部の打点も3回終了時点では生かせなかった。
【スタメン】
中日: 1(三)福永 2(遊)村松 3(左)細川 4(右)ボスラー 5(中)花田 6(一)高橋周 7(捕)石伊 8(二)板山 9(投)マラー
広島: 1(中)大盛 2(二)菊池 3(遊)小園 4(一)モンテロ 5(左)ファビアン 6(捕)坂倉 7(三)佐々木 8(右)中村奨 9(投)栗林
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|15
|4
|11
|0
|.267
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|15
|10
|5
|0
|.667
|-
|2
|楽天
|15
|8
|6
|1
|.571
|1
|3
|オリックス
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|3
|日本ハム
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|5
|西武
|16
|6
|9
|1
|.400
|4
|6
|ロッテ
|16
|5
|11
|0
|.312
|5