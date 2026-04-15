日本ハム vs ロッテの試合開始前情報
- 対戦カード：日本ハム vs ロッテ
- 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム3勝-ロッテ2勝（4/14 日本ハム5-1ロッテ (日本ハム)、4/2 ロッテ1-7日本ハム (日本ハム)、4/1 ロッテ4-2日本ハム (ロッテ)、3/31 ロッテ0-9日本ハム (日本ハム)、10/4 日本ハム0-3ロッテ (ロッテ)）
- 日本ハムスタメン：1(二)奈良間 大己、2(一)清宮 幸太郎、3(指)Ｆ・レイエス、4(三)郡司 裕也、5(右)万波 中正、6(左)水谷 瞬、7(捕)清水 優心、8(遊)水野 達稀、9(中)Ｒ・カストロ、10(投)加藤 貴之
- ロッテスタメン：1(中)藤原 恭大、2(左)西川 史礁、3(三)寺地 隆成、4(右)山本 大斗、5(一)岡 大海、6(指)山口 航輝、7(二)藤岡 裕大、8(捕)佐藤 都志也、9(遊)小川 龍成、10(投)毛利 海大
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|15
|4
|11
|0
|.267
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|15
|10
|5
|0
|.667
|-
|2
|楽天
|15
|8
|6
|1
|.571
|1
|3
|オリックス
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|3
|日本ハム
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|5
|西武
|16
|6
|9
|1
|.400
|4
|6
|ロッテ
|16
|5
|11
|0
|.312
|5