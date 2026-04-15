日本ハム vs ロッテの試合開始前情報

  • 対戦カード：日本ハム vs ロッテ
  • 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム3勝-ロッテ2勝（4/14 日本ハム5-1ロッテ (日本ハム)、4/2 ロッテ1-7日本ハム (日本ハム)、4/1 ロッテ4-2日本ハム (ロッテ)、3/31 ロッテ0-9日本ハム (日本ハム)、10/4 日本ハム0-3ロッテ (ロッテ)）
  • 日本ハムスタメン：1(二)奈良間　大己、2(一)清宮　幸太郎、3(指)Ｆ・レイエス、4(三)郡司　裕也、5(右)万波　中正、6(左)水谷　瞬、7(捕)清水　優心、8(遊)水野　達稀、9(中)Ｒ・カストロ、10(投)加藤　貴之
  • ロッテスタメン：1(中)藤原　恭大、2(左)西川　史礁、3(三)寺地　隆成、4(右)山本　大斗、5(一)岡　大海、6(指)山口　航輝、7(二)藤岡　裕大、8(捕)佐藤　都志也、9(遊)小川　龍成、10(投)毛利　海大

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 13 5 8 0 .385 5
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 15 4 11 0 .267 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 15 10 5 0 .667 -
2 楽天 15 8 6 1 .571 1
3 オリックス 15 8 7 0 .533 2
3 日本ハム 15 8 7 0 .533 2
5 西武 16 6 9 1 .400 4
6 ロッテ 16 5 11 0 .312 5