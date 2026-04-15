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OUT
2番 清宮 幸太郎 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
1番 奈良間 大己 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
9番 Ｒ・カストロ デッドボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 毛利 海大 に代わって 10番 八木 彬
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OUT
5番 岡 大海 サードゴロ 3アウト
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OUT
4番 山本 大斗 センターフライ 2アウト
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OUT
3番 寺地 隆成 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
日5-5ロ
2番 西川 史礁 右中間ホームラン ロッテ得点！ 日 5-5 ロ
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OUT
1番 藤原 恭大 ショートヒット ランナー：1、2塁
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OUT
9番 小川 龍成 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 水野 達稀 見逃し三振 3アウト
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OUT
日5-2ロ
7番 清水 優心 ライトツーベースヒット 日本ハム得点！ 日 5-2 ロ ランナー：2塁
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OUT
日3-2ロ
6番 水谷 瞬 ライト犠牲フライ 日本ハム得点！ 日 3-2 ロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
5番 万波 中正 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 郡司 裕也 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 Ｆ・レイエス 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 清宮 幸太郎 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
日2-2ロ
1番 奈良間 大己 左中間ホームラン 日本ハム得点！ 日 2-2 ロ
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OUT
9番 Ｒ・カストロ フォアボール ランナー：1塁
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OUT
8番 佐藤 都志也 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
7番 藤岡 裕大 レフトフライ 2アウト
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OUT
6番 山口 航輝 ライトフライ 1アウト
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OUT
8番 水野 達稀 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 清水 優心 ショートゴロ 2アウト
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OUT
6番 水谷 瞬 レフトフライ 1アウト
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OUT
5番 岡 大海 ショートフライ 3アウト
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OUT
日0-2ロ
4番 山本 大斗 レフト犠牲フライ ロッテ得点！ 日 0-2 ロ 2アウト
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OUT
3番 寺地 隆成 セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
日0-1ロ
セカンド 奈良間 大己が悪送球 ロッテ得点！ 日 0-1 ロ ランナー：2塁
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OUT
日0-0ロ
2番 西川 史礁 ライトヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 藤原 恭大 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 万波 中正 ショートゴロ 3アウト
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OUT
4番 郡司 裕也 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 Ｆ・レイエス レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 清宮 幸太郎 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 奈良間 大己 レフトフライ 1アウト
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