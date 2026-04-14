日本ハム4点リードで後半戦へ

日本ハムは1回に先制、4回に2点、6回にも追加点を挙げ5-1でロッテをリード。ロッテは2回に1点を返したが、追いつけていない。日本ハムは寺地、田宮、水野の活躍で打線が繋がり、投手陣もロッテ打線を抑えている。

【スタメン】

ロッテ: 1(左)西川 史礁 2(中)藤原 恭大 3(一)Ｎ・ソト 4(指)Ｇ・ポランコ 5(三)寺地 隆成 6(右)山本 大斗 7(二)上田 希由翔 8(捕)松川 虎生 9(遊)小川 龍成 10(投)Ａ・ジャクソン

日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(一)清宮 幸太郎 3(左)野村 佑希 4(三)郡司 裕也 5(右)万波 中正 6(指)Ｆ・レイエス 7(中)西川 遥輝 8(捕)田宮 裕涼 9(二)奈良間 大己 10(投)達 孝太

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ

「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ