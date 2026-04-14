日本ハム4点リードで後半戦へ
日本ハムは1回に先制、4回に2点、6回にも追加点を挙げ5-1でロッテをリード。ロッテは2回に1点を返したが、追いつけていない。日本ハムは寺地、田宮、水野の活躍で打線が繋がり、投手陣もロッテ打線を抑えている。
【スタメン】
ロッテ: 1(左)西川 史礁 2(中)藤原 恭大 3(一)Ｎ・ソト 4(指)Ｇ・ポランコ 5(三)寺地 隆成 6(右)山本 大斗 7(二)上田 希由翔 8(捕)松川 虎生 9(遊)小川 龍成 10(投)Ａ・ジャクソン
日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(一)清宮 幸太郎 3(左)野村 佑希 4(三)郡司 裕也 5(右)万波 中正 6(指)Ｆ・レイエス 7(中)西川 遥輝 8(捕)田宮 裕涼 9(二)奈良間 大己 10(投)達 孝太
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5