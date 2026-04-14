日本ハム4点リードで後半戦へ

日本ハムは1回に先制、4回に2点、6回にも追加点を挙げ5-1でロッテをリード。ロッテは2回に1点を返したが、追いつけていない。日本ハムは寺地、田宮、水野の活躍で打線が繋がり、投手陣もロッテ打線を抑えている。

【スタメン】

ロッテ: 1(左)西川　史礁 2(中)藤原　恭大 3(一)Ｎ・ソト 4(指)Ｇ・ポランコ 5(三)寺地　隆成 6(右)山本　大斗 7(二)上田　希由翔 8(捕)松川　虎生 9(遊)小川　龍成 10(投)Ａ・ジャクソン

日本ハム: 1(遊)水野　達稀 2(一)清宮　幸太郎 3(左)野村　佑希 4(三)郡司　裕也 5(右)万波　中正 6(指)Ｆ・レイエス 7(中)西川　遥輝 8(捕)田宮　裕涼 9(二)奈良間　大己 10(投)達　孝太

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5