日本ハムとロッテ、序盤は互角の展開
1回表に日本ハムが先制、2回裏にロッテが追いつき1-1の同点。寺地、田宮のホームランが飛び出し、序盤を終えて両チーム譲らず、中盤へ進む。
【スタメン】
ロッテ: 1(左)西川 2(中)藤原 3(一)ソト 4(指)ポランコ 5(三)寺地 6(右)山本 7(二)上田 8(捕)松川 9(遊)小川 10(投)ジャクソン
日本ハム: 1(遊)水野 2(一)清宮幸 3(左)野村 4(三)郡司 5(右)万波 6(指)レイエス 7(中)西川 8(捕)田宮 9(二)奈良間 10(投)達
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
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|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
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|10
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|7
|7
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|3
|日本ハム
|14
|7
|7
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|3
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|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5