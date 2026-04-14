日本ハムとロッテ、序盤は互角の展開

1回表に日本ハムが先制、2回裏にロッテが追いつき1-1の同点。寺地、田宮のホームランが飛び出し、序盤を終えて両チーム譲らず、中盤へ進む。

【スタメン】

ロッテ: 1(左)西川 2(中)藤原 3(一)ソト 4(指)ポランコ 5(三)寺地 6(右)山本 7(二)上田 8(捕)松川 9(遊)小川 10(投)ジャクソン

日本ハム: 1(遊)水野 2(一)清宮幸 3(左)野村 4(三)郡司 5(右)万波 6(指)レイエス 7(中)西川 8(捕)田宮 9(二)奈良間 10(投)達

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5