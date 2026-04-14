元プロ野球選手で野球解説者の江川卓氏が6日、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で公開された動画「【開幕】今年の巨人はいい? 悪い? ヤクルト好調の要因は!?」に出演。池山隆寛新監督率いるヤクルトに抱く印象を語った。

池山隆寛監督

「非常にいい状態で試合をしてる」

現在快進撃を見せるヤクルトについて、江川氏は「投手力もそんな強くはないかなと思ってて、バッティングも村上さん抜けたので軸がいないなと思ってて」と開幕前の印象を回顧。

その上で、「開幕前には、出だしの3連戦をうまく波に乗ったら上位に行けるかもしれないねみたいなこと言った記憶はありますけど」「思ったよりうまくいってるんでしょうね」「特に若手が活躍してますけど。打線が活発になってるんで、非常にいい状態で試合をしてる」と、開幕3連戦での勝利をきっかけに、若手選手たちが勢いづいた現状を分析した。

また、ここまで犠打がゼロという攻撃的な野手陣の姿勢については、「それは池山さんだから意識してやってんじゃないですか。全員打ってくると。バントは使わないことはないけども、めったにやらない主義なんじゃないですか」と言及。現役時代に「ブンブン丸」の愛称で親しまれた池山氏ならではの野球観が、采配に色濃く反映されていると指摘した。

さらに江川氏は、「それに選手がノったというか、そういう野球でイキイキしてるっていうところだと思いますね」と述べ、池山新監督が掲げる積極的なスタイルが選手たちのメンタル面にも好影響を与え、チーム全体の躍動感に繋がっているとの見解を示した。