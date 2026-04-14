退職のあいさつは、これまでの関係性がそのまま表に出る瞬間でもあります。 形式的な言葉の裏に、本音や評価がにじむことも少なくありません。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、最終出社日に交わされたやり取りから、ある“違和感”が浮かび上がったエピソードです。

人間は別れの瞬間に本性や本音が現れるようで――。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった退職クイズ「最後だから言わせてもらう」

若手社員の退職の日。どうやら先輩社員たちから一言あるようで……。

後輩に「本当に迷惑かかったよ」と面と向かって言う先輩。この後どうなる!?

① ダメ出しの後に、先輩から本音がこぼれ出し「後輩、大感動」

② あまりにもの酷い言葉に、後輩が逆ギレ「先輩、返り討ちに合う」

③ 空気の悪さに上司が仲裁に入り、まさかの「全員、一斉退場」

気になる続きは、本編で確認してみてください。

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※答えはこの記事の最後にあります。

最後の最後まで油断は禁物

退職の場面では、普段は見えにくかった評価や関係性が浮き彫りになることがあります。ねぎらいの言葉や励ましの中にも、その人に対する印象が自然と表れてしまうためです。

また、言葉そのものよりも「どのタイミングで」「誰が」「どういう表情で」伝えたかによって、受け取り方は大きく変わります。

そのため、何気ない一言が印象的に残ることも少なくありません。

退職は区切りであると同時に、その職場での自分の立ち位置を振り返る機会にもなります。

▶なお、今回の答えは① ダメ出しの後に、先輩から本音がこぼれ出し「後輩、大感動」 でした! 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で告白の真意をチェック!!