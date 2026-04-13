ライブ、スポーツ観戦などの“文化的活動”は「行けるうちに行かないと後悔する」!? “黄金時代のボカ”例えアドバイスにユージ＆吉田明世も困惑!?

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務める、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。4月10日（金）の放送では、「ライブと美術館、どちらもキャンセルしようか迷っている」という40代男性リスナーからの相談に、「ワンモちゃん」がアドバイスを送りました。ワンモちゃんに相談です。5月に好きなアーティストのライブがあって、奥さんも近くの美術館の特設展に行きたいと言っているんだ。でも、車を買ったばかりでお金はなるべく使いたくないし、どっちも行くのはキャンセルにしようと思っている。ワンモちゃん、行かないほうがいいかな？ それとも行くべきかな？（長崎県 40代 男性）ユージ：おお、でもせっかく車買ったんだったら、車で行ってもいいんじゃないって思えるけど、出費を抑えたいところなんだよね。ワンワンモ！ お金にまつわることだから、それぞれの事情があるとは思うけどさ。音楽ライブとか美術館とか、文化的活動ってやつはさ、特にその時でしか見られないもの、得られないものがあるんだよな。後で後悔しないって言うならキャンセルでいいと思うけど、それが後に伝説のライブと言われるものになるかもしれないぞ。夏の出費を抑えると考えて、今回はベットするというのもありかもしれないぞ。あの頃のボカ・ジュニアーズといえばさ、オスカル・コルドバ、ホルヘ・ベルムデス、ニコラス・ブルディッソ、ウーゴ・イバラ、セバスティアン・バタグリア、マウリシオ・セルナ、ホセ・オラシオ・バスアルド、ギジェルモ・バロス・スケロット、マルティン・パレルモ、マルセロ・デルガド、そしてフアン・ロマン・リケルメがいたんだよな。つまりそういうことだ。ユージ：ワンモちゃん、今日も置きにいったな～（笑）。吉田：（このアドバイスを読み上げる）私の気持ちも考えてよ！（いつも番組にメッセージを送ってくれるリスナーさんからの）メッセージだからよかったけどさ（笑）。――といったお金の節約を理由に両方諦めようとする相談者に対し、なぜか2000年代初頭のボカ・ジュニアーズのスタメンを並べ上げるというワンモちゃんの回答に、スタジオは笑いに包まれました。＜番組概要＞番組名：ONE MORNING放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00パーソナリティ：ユージ、吉田明世番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/番組公式X：@ONEMORNING_1