上司が苦手? 転職したい? 空気を読んで疲れる? ―それ、全部「三国志」です。ブレーンは疲れ、筋を通せば孤立し、情で動けば浮く。2,000年前の英雄たちの物語は、驚くほど現代の職場そのもの。歴史をヒントに、仕事と人生を読み解く連載「世の中、だいたい三国志。」

第3回のテーマは「曹操タイプの上司とうまくやる方法」。

「先に結論からお願い」「それ、数字で言える?」「感情論はいらないから」……身の回りにこういう上司、いないだろうか。

決断が早く、情に流されない。成果が出なければ、容赦なく切る。今回の主人公は、三国志随一の合理主義者、曹操孟徳。圧倒的な勢力を築き、魏の礎を作った乱世の英雄(奸雄)だ。

もし彼が現代企業の社長だったら、まず間違いなく“スピード経営・数字重視”を掲げているだろう。

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曹操(そうそう)って?

三国志に登場する「魏(ぎ)」陣営のリーダー。家柄ではなく能力を重視する「唯才主義」を掲げ、合理的な判断と徹底した成果主義で勢力を拡大した乱世の英雄。決断の速さと冷静な分析力で巨大組織を築き上げた“合理主義ボスタイプ”です。

「例外を作らない」という“合理主義”。ただし……

曹操＝英雄であるという歴史的な事実がある一方で、物語では悪役に回されがちだ。が、実際はかなり筋の通った人物だったと思われる。

洛陽北部尉に任命された若き日、皇帝のお気に入りの宦官であっても、法を破れば容赦なく処罰したという逸話がある。また、自らは太い実家に生まれながら「唯才主義」を掲げ、家柄や人格に関わらず、能力さえあれば積極的に登用。才能の出し惜しみを厳しく咎めた。

身分に関係なく、ルールはルール。自分の馬が畑を踏み荒らしたときも、部下に命じた規律を守れなかったとして自ら髪を切って謝罪したというエピソードが残っている。合理主義とは、冷酷という意味ではない。自らも含めて「例外を作らないこと」だ。

だからこそ、曹操の組織は強かった。

反董卓連合軍が結成されたときも、他の武将が様子見するなか、曹操は自ら前線に立ち、命賭けで攻撃を仕掛けた。やるならやる。やらないならやらない。曖昧であることを最も嫌うタイプである。

三国志最大規模と言われた官渡の戦いでは、10倍とも言われる兵力差を覆して宿敵・袁紹を撃破。軍師・荀彧のアドバイスを信じて劣勢に耐え、好機と見るや自ら少数精鋭部隊を率い、奇襲を成功させたのだ。戦力分析、補給管理、人材登用。天下分け目の戦でも、曹操はすべてが合理的だった。

一方で、父を殺された報復として実行した徐州虐殺のように、怒りが合理性を超える瞬間もある。実際、この戦は曹操の生涯の汚点とされ、将来にも大きな禍根を残すことにもなった。

つまり曹操タイプは「基本は冷静だが、スイッチが入ると極端」で、この振れ幅が周囲を振り回しているように見える。

曹操タイプにはこれが効く! 正しい付き合い方

決裁が早く、無駄な会議を嫌い、成果主義を採用する。物事はロジックを重視し、忖度は働かせず、実力で物事を測る。例外を設けず、総じてフェアではあるが、敵に回した瞬間、詰む。曹操のリーダー像を現代的にまとめると、ざっとこんなところだろう。

感情より結果。プロセスより成果。協調性こそが重視される公立中学校や自治会などといった組織のなかでは完全に浮いてしまうが、スタートアップや成長フェーズにある企業は爆速で伸ばす。株主にとっては頼もしいリーダーだろう。問題は、部下の心が追いつくかどうかだ。

では、曹操タイプの上司とうまく付き合うには、どう振る舞うのが正解か。答えは意外とシンプルだ。

①感情でぶつからない

「頑張ってます」では弱い。しかし「先月比120％です」なら通る。主語は“気持ち”ではなく“数字”で表すことを心がけよう。

②リスクも隠さず伝えておく

曹操は先読みが大好きだ。問題が起きてから報告すると、高確率でブチギレる。「想定リスクは3つあります」と申告しておけば評価も上がり、いざ問題が起きても想定内なので、激昂することもないはずだ。

③忠誠より成果

曹操は血縁より能力を取る。降伏した黄巾軍も優秀なら採用した。ゴマを擦っても無意味どころか、神経を逆撫でしかねない。「私は会社が好きです」という抽象的な感情より、「私にはこれができます」と具体的なスキルを提示することが、曹操タイプの信頼を得る最短ルートだ。

④反論はロジックで

曹操は議論を厭わない。ただし、感情論は却下する。「それは非効率です。理由は3つあります」と論理立てて伝えれば意外と聞く耳は持つし、むしろ筋が通っていれば素直に評価する。

合理的なボスには、合理的に挑め!

反対に、注意点もお伝えしておこう。

曹操は合理的だが、怒りが爆発すると止まらない。父を殺された怒りで徐州の民を虐殺したように、一度“敵認定”されるとなかなか挽回が難しい。だからこそ、日々信頼を積むことが重要だ。

ただし、敵対勢力である劉備の配下・関羽を将軍として厚遇したように、あるいは嫡子の曹昂を殺した張繡すら許して自軍に迎えたように、敵でも実力があれば取り立てる柔軟な一面もある(これはあくまで、曹操の器が異常に大きかっただけかもしれないが)。

日頃から結果を出し、嘘をつかず、報告を怠らない。曹操タイプは「有能で誠実な人間」は裏切らない。曹操自身もまた「有能で誠実な人間」だからだ。

そういう意味で言えば、やはり一番フェアな上司だと言っていい。感情で贔屓はしない。身内でも手を抜けば見切る。出自を問わず実力次第で重宝する。実はかなり公平で、わかりやすい判断基準を持った人物だったのだ。

生ぬるい優しさはないが、理不尽な情実も少ない。曹操が最終的に巨大勢力を築けたのは、この一貫性ゆえだろう。

曹操タイプの上司は、優しくはない。だが、付き合えないわけじゃない。数字、論理、スピード、誠実さ、勤勉さ。己を律し、怠けることなく向上心を持って働けば、曹操タイプはきっとどんな上司よりも真っ当に評価してくれるはずだ。

世の中、だいたい三国志。あなたの上司が曹操タイプなら、運が悪かったと嘆く前に、ガラッと戦略を変えよう。合理的なボスには、合理的に挑む。小細工はなし。これに尽きる。