明治は4月14日、「たけのこの里」のパッケージ内に描かれた"あの家"を「永久保有権付 デジタル物件」として具現化し、タワーレジデンス「フォレストタワー たけのこの里」として、きのたけ不動産公式ウェブサイトで発売する。

現代版にアップデートしたタワーレジデンス

同プロジェクトは、長年親しまれてきたブランドの世界観を拡張する試みで、「存在しない場所を所有する」という体験価値を提供する企画。パッケージに描かれてきた風景を現代風に解釈し、最先端のテクノロジーによってデジタル物件へと再構築した、体験型エンターテインメントとなっている。

これまで「きのこ派vsたけのこ派」として親しまれてきた両ブランド。2026年3月末に分譲販売された「フォレストヒルズ きのこの山」が「一戸建て」だったのに対し、本企画では「たけのこの里」の形状をモチーフにした「タワーマンション」として展開する。

グレードは、「スーペリア(低層階)」(10,000円)限定200戸、「ジュニアスイート(中層階)」(50,000円)限定80戸、「ペントハウス(最上階)」(150,000円)限定20戸の3タイプ。購入すると実在するカードキーと権利証書が入手でき、さらにペントハウスには「キーホルダー」と「ラゲッジタグ」、ジュニアスイートには「キーホルダー」の特典が付属する。

ペントハウス

ジュニアスイート

スーペリア

また、同プロジェクトでは権利証書にNFTを付与している。デジタル技術を活用することで、各住戸の「所有権」を明確に証明し、唯一無二の資産として保有できる仕組みを採用している。これにより、「たけのこの里に家を持つ」という体験を、単なるコンテンツではなく、価値を伴う所有体験として提供する。

優雅なタワマンライフをバーチャル空間で体験

同物件は、バーチャル空間にも具現化されている。スマートフォンをカードキーにかざすことで、専用空間にアクセスすることができ、購入者は自分の部屋に友達を招待し、一緒に焚火を眺めたり、ダイニングで語らうといったコミュニケーションも可能。ペントハウスは3フロアで構成されており、最上階からの絶景を楽しめる。また、空間カスタマイズ機能や専用エレベーターなど、より高度な体験ができる。

バーチャル空間の利用期間は、2029年3月10日まで。なお、本分譲は、実在するマンションではないため、登記・建築確認・固定資産税の対象外となる。

バーチャル空間上のジュニアスイートのプライベートプール

バーチャル空間上のペントハウスの専用エレベーター

バーチャル空間上のペントハウスのアトリウムサロン

随所にちりばめられた「たけのこの里」エッセンス

バーチャル空間には「たけのこの里」を想起させるディテールが随所に散りばめられており、物件内を隅々まで探索する楽しみを味わうことができる。例えば、フォレストタワー自体が、たけのこの里の形状をモチーフに設計されているほか、間接照明はたけのこの里型、シャンデリアは竹をイメージしたデザインを採用している。

たけのこの里型の間接照明

竹型のシャンデリア

同物件は、きのたけ不動産公式ウェブサイトより先着順で販売する(専用フォームよりカード決済)。分譲開始日は2026年4月14日12:00となる。