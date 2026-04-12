ブレントフォードに所属するブラジル代表FWイゴール・チアゴが、11日に行われたエヴァートン戦で2ゴール記録。今シーズンのリーグ戦の得点数を「21」に伸ばし、プレミアリーグ史上初めて、ブラジル人で20ゴール以上を達成した。

イゴール・チアゴは、11日に行われたプレミアリーグ第32節エヴァートン戦で先発出場を果たすと、3分にPKを沈め、リーグ戦20ゴール目をマーク。さらに76分には、マイケル・カヨーデのシュートが体に当たってコースが変わる形でネットを揺らし、この日2点目を記録した。試合こそ終盤に追いつかれたものの、イゴール・チアゴは2ゴールを決める活躍を披露していた。

なお、ゴール数『20』の大台に乗せたイゴール・チアゴだが、同選手はプレミアリーグにおけるブラジル人選手の1シーズンにおける得点記録を更新中。これまでは、2017－18シーズンのロベルト・フィルミーノ（当時リヴァプール所属）、2022－23シーズンのガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）、2024－25シーズンのマテウス・クーニャ（当時ウルヴァーハンプトン所属）の15ゴールが最多記録だったが、その記録を塗り替えている。

現在24歳のイゴール・チアゴは、2024年夏にクラブ・ブルッヘからブレントフォードへ完全移籍で加入。プレミア参戦初年度の昨シーズンは、負傷に苦しみ8試合ノーゴールに終わったが、今シーズンは覚醒。ここまでリーグ戦32試合出場で21ゴール1アシストを記録し、先月にはブラジル代表デビューを飾り、デビュー2戦目には代表初ゴールも挙げた。

今季すでに2度のプレミアリーグ月間MVPにも輝き、得点ランキングトップを走るマンチェスター・シティ所属のノルウェー代表FWアーリング・ハーランドを1ゴール差で追走するイゴール・チアゴ。6月に行われるFIFAワールドカップ2026のメンバー入りへ向けて、イングランドの地で猛アピールを続ける。