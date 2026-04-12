退職の意思を伝えると、その影響は思いがけない形で広がることがあります。 ひとりの決断が、周囲の空気や人の気持ちを動かしていくことも少なくありません。

一見、個人の問題のように見えますが、その背景には共通した“理由”がありそうで――。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、ある社員の退職をきっかけに、職場全体に波紋が広がっていく様子が描かれたエピソードをご紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった退職クイズ「引き継ぎしようと思ったら」

あと1カ月と少しでこの会社を後にすることが決まった。退職の噂は社内でも広まりつつあるようだ。

ある日、後輩から話しかけられ「先輩、会社辞めるって本当ですか?」

このあと、起こった驚きの展開とは――?

① 慕っていた先輩がいなくなるなんて……「先輩の裏切り者!!」キレる

② どうにか引き留めなきゃ……「退職するなら秘密をばらしますよ?」おどす

③ この会社、誰もいなくなるのか……「実は俺も」「実は私も」つづく

気になる続きは、本編で確認してみてください。

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✅え? そんな展開ってあります?……このマンガの気になる結末は→こちら!

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※答えは本記事の最後にあります。

一人の決断が職場に与える影響

職場では、一人の退職が“引き金”となり、同様の動きが広がることがあります。 不満や違和感を抱えていた人が、誰かの決断によって「自分も」と踏み出すケースは珍しくありません。

また、普段は見えにくい職場の課題も、こうしたタイミングで一気に表面化します。 個々の問題ではなく、組織全体の空気や環境が影響している可能性もあるためです。

退職の連鎖はネガティブに見られがちですが、見方を変えれば“職場の状態を映すサイン”ともいえます。

▶なお、今回の答えは③ この会社、誰もいなくなるのか……「実は俺も」「実は私も」という連鎖退職現象でした! 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で後輩の真意をチェック!!