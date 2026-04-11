STARGLOW・TAIKIが語るBE:FIRSTへの思い…先にデビューした戦友に「5年でものすごいところまでいったな！」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。4月2日（木）の放送は、5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）のADAMさん、TAIKIさんが登場！ 本記事では、STARGLOWが所属するBMSGの先輩たちとの交流などについて伺った模様をお届けします。

◆BE:FIRSTの背中を追って

れなち：オーディション「THE LAST PIECE」の最中も、MAZZEL（マーゼル）の皆さんだったりも結構見に来ていたじゃないですか。STARGLOWになってから、BMSGの先輩たちとの交流はありましたか？

TAIKI：オーディションが始まる前からBE:FIRSTのメンバーたちと結構話すことが多かったんですけど、デビューしてからは、デビューした一員っていうことで、「最近これが大変だよね」とか、そういう話題が増えたなと思います。

れなち：へえー！ ADAMさんが一番交流のある先輩で言うと、どなたになりますか？

ADAM：BE:FIRSTのSHUNTOくんですね。いつも連絡してくれますし、何回もご飯に連れて行ってもらっています。

れなち：優しい！ 何を話すのですか？

ADAM：音楽の話からプライベートの話までいろいろなんですけど、やっぱり、音楽の先輩としてSHUNTOくんから学ぶことがすごくあります。

れなち：それこそ、TAIKIさんは最初のオーディション（※）でも一緒に頑張りながら、戦っていた人たちですものね。

※TAIKIはオーディション「THE FIRST」の後、STARGLOW のメンバーになるまでの約4年間はBMSGの練習生（BMSG TRAINEE）として活動。

TAIKI：そうなんですよ。だから、外から見ていても「ものすごいところまでいったな！」ってめっちゃ思います。

れなち：練習生をやりながら、BE:FIRSTのことも全部見ているから。

TAIKI：「（デビューから）5年でここまでいくんだな！」ってすごく思いますね。

れなち：自分たちも追いつけ追い越せじゃないですが、皆さんはここからですものね。

TAIKI：はい、そうです。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM