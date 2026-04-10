Mrs. GREEN APPLE大森元貴＆藤澤涼架「飛びたかった〜！」冠番組『テレビ×ミセス』始動！ 若井滉斗が初回から逆バンジーの洗礼!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

4月6日（月）の放送では、同日より放送開始となったグループ初の冠バラエティ番組「テレビ×ミセス」（テレビ朝日系）の初回収録を振り返りました。

――「テレビ×ミセス」は、ミセスがグループでMCをつとめ、さまざまな人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。「テレビが大好き」というミセスが、“これぞテレビ”な王道企画に挑戦します。

4月6日の記念すべき初回放送では、テレビ界のレジェンド・郷ひろみをゲストに迎え、「GOLDFINGER'99」の豪華コラボ歌唱を披露。さらに、ミセスのメンバーがテレビの王道企画に体当たりで挑戦する様子が放送され、大きな反響を呼びました。

＜ミセスからのメッセージ＞

藤澤：4月ですっ！

若井：おお〜！ 4月！

大森：「テレビ×ミセス」初回放送でした！

藤澤：ありがとうございましたー！ 始まりましたね！

大森：始まった！

若井：始まりました！「テレビ×ミセス」！

大森：若井、本当にすごいね！

若井：いやいや！ もう本当に本当に！！

大森：改めてどうですか？ 若井さん、逆バンジー飛ばれましたけど。

若井：いや……（笑）。 いや、何やらせてんねん！！ いや、うれしいね。

大森・藤澤：怖っ！（笑）

若井：勢いついたと思います、やっぱり「テレビ×ミセス」、初回放送でしたから！

藤澤：記念すべき！

若井：その初回放送にあれだけ豪華なことをさせていただいて、うれしかったですよ！

大森：若井の覚悟というか、すごかったね。

若井：いや、もちろんそうです！

大森：うちら、もう本当に飛ぶ覚悟できてたじゃん……誰がなっても。

若井：（笑）。

藤澤：もちろん誰がなってもおかしくなかった……。

大森：やっぱり若井！ やっぱ持っていくんだ！

若井：そう、いやいや、まあまあ……そうね〜。

大森：飛びたかったな〜！ りょうちゃん、飛びたかったでしょ？

藤澤：飛びたかった〜！

若井：嘘つけ！ お前ら！（笑） ホントいい加減にしやがれぇッ！

大森：テーテッテテーテッテテッテテー！

（※ドラマ「ナースのお仕事」の劇中曲を口ずさむ）

若井：違う……（笑）。 「あ〜さ〜く〜ら〜（朝倉）！」じゃないのよ！ でも、わかんない子もいるから……。

大森：ほぼほぼわかんない……（笑）。

若井：世代が……（笑）。

藤澤：「ナースのお仕事」ね！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info