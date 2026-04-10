鹿島アントラーズは10日、5月6日（水・休）に開催される明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEAST第15節水戸ホーリーホック戦において、特別列車を運行することを発表した。

鹿島が本拠地『メルカリスタジアム』に水戸を迎える今年2度目の“茨城ダービー”。この試合において、ホームタウンである神栖市に位置し通常は貨物専用駅として稼働している「神栖駅」から「鹿島サッカースタジアム駅」へ向かう特別列車を運行することが決定した。

クラブの発表によると、本拠地『メルカリスタジアム』は車での来場が主流であり、試合前後の深刻な交通渋滞が長年の課題となっているほか、それに伴うCO2排出量による環境負荷の大きさも懸念されているとのこと。こうした課題解決に向けて、茨城県および鹿島臨海鉄道株式会社と連携し、神栖駅前の無料駐車場に車を停め、「鹿島臨港線」に乗り換えてスタジアムへ向かう「パーク＆ライド」を実施することになったという。

特別列車への乗車は無料で、神栖駅からスタジアムまでの所要時間は片道25分。通常は立ち入ることのできない貨物専用駅からの乗車や、タラップを使った列車の乗降など特別な非日常感を味わえるほか、乗車特典として限定の記念乗車券ステッカーがプレゼントされる。

乗車定員は200名で水戸戦のチケット保持者が対象。クラブ公式サイトに掲載されている専用フォームから申し込みが可能で、期間は本日18時から4月20日（月）の23時59分までとなっている。鹿島は「環境への配慮や渋滞ストレスの解消はもちろんのこと、『普段は入れない貨物専用駅から列車に乗る』というワクワク感も一緒に楽しんでいただける、新しい観戦スタイルをお届けします」と発表している。

実施概要は以下の通り。

◼︎対象試合

2026年5月6日（水・休）16:00キックオフ

明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEAST第15節水戸ホーリーホック戦

◼︎運行区間

神栖駅（茨城県神栖市東深芝22-1）～鹿島サッカースタジアム駅

◼︎対象

5月6日（水・休）の水戸戦チケット保持者

◼︎乗車定員

抽選で200名

◼︎料金

乗車料金、駐車料金ともに無料

◼︎申し込み方法・期間

クラブ公式サイト掲載の専用フォームより

4月10日（金）18:00～4月20日（月）23:59まで

◼︎運行スケジュール

▼往路

13:50 神栖駅発 〜 14:14 鹿島サッカースタジアム駅着

▼復路

18:50 鹿島サッカースタジアム駅発 〜 19:15 神栖駅着

◼︎注意事項

▼復路の列車運行について

発車時刻は、PK戦となった場合も考慮した十分な時間を確保しておりますが、想定以上の時間を要した場合でも時刻通りに発車いたします。万が一の場合、試合終了までご観戦いただけない場合がございます。

▼乗車条件について

お申し込みの制限などはございませんが、列車の乗降時にタラップなどの階段を使用いたします。バリアフリー対応ではないため、ご自身で階段の昇降が可能な方に限らせていただきます。

▼駐車場の利用について

・お車は神栖駅前の指定駐車場に、開門時間内（12:00〜20:00）に停車してください。時間外の入出庫はできません。

・駐車場は、約100台収容可能です。

・構内および近隣での事故・盗難などについて、クラブおよび駅側では一切の責任を負いかねます。