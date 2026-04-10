「パラスポーツのことを知りたい！」
そんな方、まずはここから。動画を見て、合わせてこの記事を読めば、パラスポーツの面白さがバッチリわかるはず。
今回は「車いすラグビー」編。動画に登場するのは、車いすラグビーで活躍する選手たち。日本車いすラグビー連盟の峰島靖さんの細かすぎる解説と共にお送りします！まずは、動画をみてみよう！今回解説いただくのはこちらの方です！
パラサポWEB・競技紹介ページ「車いすラグビー」
https://www.parasapo.tokyo/sports/wheelchair-rugby
日本車いすラグビー連盟WEBサイト（外部サイト）
https://jwrf.jp/
text by parasapo＜他の競技も見てみよう！＞
【動画＋解説で知る！パラスポーツ】これが車いすバスケットボールだ！
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