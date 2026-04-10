「パラスポーツのことを知りたい！」

そんな方、まずはここから。動画を見て、合わせてこの記事を読めば、パラスポーツの面白さがバッチリわかるはず。

今回は「車いすラグビー」編。動画に登場するのは、車いすラグビーで活躍する選手たち。日本車いすラグビー連盟の峰島靖さんの細かすぎる解説と共にお送りします！

パラサポWEB・競技紹介ページ「車いすラグビー」

https://www.parasapo.tokyo/sports/wheelchair-rugby

日本車いすラグビー連盟WEBサイト（外部サイト）

https://jwrf.jp/

まずは、動画をみてみよう！今回解説いただくのはこちらの方です！

text by parasapo

【動画＋解説で知る！パラスポーツ】これが車いすバスケットボールだ！

https://www.parasapo.tokyo/topics/109017

【動画＋解説で知る！パラスポーツ】これがゴールボールだ！

https://www.parasapo.tokyo/topics/108387