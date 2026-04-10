トッテナム・ホットスパーは9日、ガーナ代表FWモハメド・クドゥスの負傷について発表した。

1月初旬に行われたプレミアリーグ第20節サンダーランド戦で大腿四頭筋を負傷し、3カ月以上に渡って戦線離脱を余儀なくされているクドゥス。クラブの発表によると、先週からチーム練習に復帰していたが、専門医による精密検査が必要となり、今後手術を受ける可能性もあるという。

詳細については明かされていないが、イギリスメディア『BBC』は今シーズンの残り7試合すべてを欠場する可能性があると指摘。また、約2カ月後に開幕が迫るFIFAワールドカップ2026の出場も危ぶまれているようだ。

クドゥスは昨年夏にウェストハムからトッテナム・ホットスパーへ完全移籍加入。右ウイング（WG）を主戦場に今シーズンここまで公式戦26試合に出場し、3ゴール6アシストをマークするなど、攻撃の中心的存在として活躍していた。

トッテナム・ホットスパーはプレミアリーグ第31節終了時点で勝ち点「30」の17位に低迷しており、チャンピオンシップ（2部リーグ）降格圏の18位ウェストハムとはわずか「1」ポイント差。すでに2度の指揮官交代に踏み切り、現地時間12日に控える第32節サンダーランド戦がロベルト・デ・ゼルビ監督の初陣となる。負けられない戦いが続く中、攻撃において個で違いを生み出せるクドゥスの再離脱はチームにとって大きな打撃だ。