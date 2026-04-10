Cygamesは、漫画アプリ「サイコミ」にて、4月10日昼12：00より、荒廃した日本を舞台に繰り広げられるディザスターSFバトル漫画『厄狩り』(著・高架トウ)の連載を開始する。

『厄狩り』あらすじ

突如日本に降り注いだ厄災。それは重力を自在に操る侵略者だった。

圧倒的な力を誇る侵略者によって、日本人は奴隷として飼われてしまう。

そんな中、たった1人の日本人が侵略者の討伐に成功する。

その少年の名は「岩波 夏希」。

己が身に侵略者の因子を宿し、日本を取り戻さんと決起する!

支配に抗い自由を目指す、ディザスターSFバトル——開戦!!

担当編集からのおすすめコメント

今作品は、とにかく〝何もない〟ところからスタートします!

人類に力も無ければ、侵略者に滅ぼされた日本にはインフラも存在しません。

全てが失われた極限状態から、主人公達が文字通り血を流しながら〝取り戻す〟ストーリーです。

それは尊厳であったり、力であったりと様々ですが、敵ははるか格上の存在です。

主人公の夏希がこじ開けた、たった1つの小さなきっかけから人類の反撃が始まります。

終末から生まれるライブ感満点のドラマをぜひお楽しみください!!

『厄狩り』一部を試し読み!

(C) Kouka Tou / Cygames, Inc.