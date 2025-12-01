Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品から『パーフェクトグリッター』の第3集を含めた、計10タイトルの紙書籍を11月10日に株式会社双葉社から、11月19日と11月28日に小学館から、11月28日に自社出版企画「サイコミ パブリッシング」としてCygamesから、それぞれ発売する。

また、『パーフェクトグリッター』第3集の発売を記念して、『明日、私は誰かのカノジョ』との描き下ろしコラボカードがもらえる書店フェアを11月28日より開催する。

『パーフェクトグリッター』は、累計部数800万部を突破した『明日、私は誰かのカノジョ』の作者・をの ひなお先生の最新作だ。SNSの「いいね」を糧に生きる主人公のモモと、彼女が憧れるインフルエンサーのイチカ——何が嘘で何が本当かわからない、二人の危うい関係を描いたガールズサスペンス漫画で、累計部数は25万部(累計部数は電子書籍と紙書籍の合算)を突破している。

「サイコミ パブリッシング」とは「サイコミ」の作品を自社で出版することで、読者の皆様からご期待頂いている紙書籍を、スピード感を持って刊行していくサービス。少部数から発行していくことが可能となり、読者の皆様のお手元へ迅速に紙書籍を届けることが可能だ。

『パーフェクトグリッター』第3集の発売を記念し、全国のフェア参加書店にて『パーフェクトグリッター』シリーズのコミックス1冊ご購入ごとに、「『パーフェクトグリッター』×『明日、私は誰かのカノジョ』の描き下ろしコラボカード(全2種)」がもらえる書店フェアを11月28日より開始する。

描き下ろしイラストは【イチカ×雪】、【モモ×ゆあ】の2種類で、当コラボカードは今回のフェアでしか手に入らない限定アイテムとなっている。

11月10日発売タイトルは『売られた辺境伯令嬢は隣国の王太子に溺愛される』12巻。小椋あん/COMIC ROOM。ISBNは、9784575422801。B6判。定価は814円。

革命を成し遂げ、ケネスと正式に結婚したアンナ。そんな二人は周辺諸国との友好を築くため、グラナス帝国を訪れ、アンナの母・イザベラが身を寄せるベルモンド公爵の屋敷を訪ねる。しかし、この会談はグラナス全土を巻き込む、巨大な陰謀の幕開けにすぎなかった——。発売は双葉社。

11月19日発売タイトルは『真説ゲームクリエイター伝』5巻。ネーム：加藤礼次朗。漫画：吉田健二。ISBNは、9784098543045。B6判。定価は880円。

コロナ禍で無観客となった『ニーア』シリーズ10周年コンサート。誰もいない客席で一人絶望に打ちひしがれるヨコオタロウは、いつの間にか夢想の世界へ——。ヨコオタロウ編、ついに完結! 彼が辿り着いた結論とは一体…!? 心に闇を持つ全ての人間に、どうか救いがありますように。※この作品はフィクションです。ここで描かれている物語は、本当かもしれないし、本当じゃないかもしれません。発売は小学館。

11月28日発売タイトルは『弱男 -僕とモラ妻-』。田辺チカ。ISBNは、9784911567197。B6判。定価は946円。

しがない契約社員の野本貞夫、35歳。年収400万、結婚もしていて順風満帆に見える彼には、誰にも打ち明けられない苦悩があった。妻の尻に敷かれる旦那、娘と洗濯物を別にされる父、あげくの果てに「ATM」。バラエティ番組でもネタにされがちだった社会的弱者の苦労、本当に笑い話で済ませていいの!? 「男らしさ」に囚われ弱音を吐けない人へ——。居場所のない大人達へ贈る、ほろ苦中年賛歌! 発売はCygames。

『センセイ、魔王を殺して』3巻。山下文吾。ISBNは、9784911567203。B6判。定価は946円。

新生魔王軍にさらわれてしまったアーチ。彼女を取り戻すべく単身で敵地に乗り込むユウ。そして友達を助けるためにこっそり潜入してしまった生徒集団。アーチは本当に魔王の転生体なのかそれとも…? それぞれの思惑が交差するアーチ奪還作戦の結末は。ちょっぴりエッチでとてもおバカで少しサスペンスな異世界学園コメディ第3巻を楽しんでほしい。発売はCygames。

『都市伝説が殺ってくる』3巻。米田旦人。ISBNは、9784911567210。B6判。定価は946円。

自我に目覚めたスマホ「Sari」とともに、秘密結社に追われることになった都市伝説配信者・じょうた。「シミュラクラ」の能力者を倒すも、公安■(スミ)課の”裏本部”に収監されてしまう。記憶手術から逃れるべく脱出を図るが、怪異を使いこなす■課の技術”怪異轉用（かいいてんよう）”により、今度はあの都市伝説「メリーさん」に追われることに…!「ありえない」が加速する、トンデモ異能力バトル第3巻! 発売はCygames。

『パーフェクトグリッター』3集。をの ひなお。ISBNは、9784098636730。B6判。定価は770円。

「女の子は、こわい」モモの依頼を受けイチカの捜索を始めた探偵、山卯(やまう)。イチカの動画が撮られたホテルに調査に来た彼はそこである発見をする。その「発見」とは……一方、突然ミユから呼び出されたモモはミユからイチカについて新たな話を聞かされる。消えたイチカに少しずつ近づいていくかに見えるモモだったが、それに合わせてイチカにまとわりつく黒い世界が静かに、しかし確かにモモに迫りはじめた。発売は小学館。

『ブレイクニューワールド』1巻。宇津江広祐。ISBNは9784911567227。B6判。定価は946円。

「私と一緒にローウェルを殺そう」人間の信用度がランク付けされる世界。支配者・ローウェルへの反抗心を持つ少年 キリヤは友人に裏切られ、母親が収容所に送られてしまう。絶望の果てで出会った信用度Eの少女 ツバキ。彼女との出会いによりキリヤは世界を崩壊する反逆に身を投じる——。限界監視社会をぶっ壊せ。戦慄のボーイミーツガール 第1巻。発売はCygames。

『リア小姓』1巻。羽山まなぶ。ISBNは、9784911567234。B6判。定価は946円。

「大好きって云わなきゃ殺す。」——戦国の世に、メンヘラ小姓、爆誕。小姓…それは戦国武将に仕える少年武士で、中には小姓を愛人とする武将もいたと云う。身分違いの叶わぬ恋をする、あはれな男がここに一人。その少年は主君にガチ恋するリア「コ」姓となった——。独創的世界観に読者困惑、しかし大絶賛。鬼才・羽山まなぶ、衝撃のデビュー作! 発売はCygames。

『ロストエンド』3巻。原作は岡藤誠。作画は春川やまめ。ISBNは、9784911567241。B6判。定価946円。

生き返るまで、死ねない。何度でも死に戻って山の頂を目指さなければならない、過酷な冥府に堕ちた40男・信一郎。再起不能となった少女に「ここで殺して」と懇願され、信一郎が下した選択は——。そして辿り着く、「生き返りを諦めた者」の集落。”それ”以外に食料のない世界に留まる人間たちの、”持続可能な暮らし”とは——圧倒的な筆力で描く、“死に戻り”ダークサバイバル巨編。発売はCygames。

『私がわたしを売る理由』6巻。夏子久。ISBNは、9784911567180。B6判。定価は946円。

結婚して、子育てして…そういう普通の生活したい。32歳を目前にし、"女を売る生活"に限界を感じていた桜子(さくらこ)。プロポーズを期待していた彼・宮崎(みやざき)に誕生日ディナーをドタキャンされ、ショックのあまり女風のシュンを頼るが…「桜子さんって30過ぎてもまだお姫様気分の強欲女! って感じだよね」彼の言葉は予想外に辛辣で——!? 第2章「余命編」開幕。発売はCygames

(C) Cygames, Inc.