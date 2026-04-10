三井アウトレットパークは、乃木坂46の結成14周年ライブ開催を記念し、5月8日から22日までコラボ企画「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVEを応援しよう! in Mitsui Outlet Park」を、全14施設(※)で実施する。

乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVEを応援しよう! in Mitsui Outlet Park

期間中は、池田瑛紗さんら選抜メンバー10名を起用したオリジナルビジュアルが館内を彩り、過去のライブ写真を使用したフォトスポットや、メンバー全員のバースデーライブへの意気込みメッセージ入りのぼりが登場する。

のぼり装飾 イメージ

館内で3,000円以上の買い物・食事をすると、全34種の書き下ろしメッセージ入りポストカードをランダムでプレゼントする。

書き下ろしメッセージ入りポストカード イメージ

「GODIVA」「タリーズコーヒー」「春水堂」でドリンクを購入すると、オリジナルステッカーをプレゼント。AR技術を用いたデジタルアクリルスタンドの提供、メンバーによる限定館内放送など、ファン必見のコンテンツがそろう。

オリジナルステッカー イメージ

三井アウトレットパーク公式Instagramでは、フォローとコメント投稿で直筆メッセージ色紙が当たるキャンペーンも実施する。

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